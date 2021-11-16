«Намусорили» в космосе: Россию обвинили в уничтожении советского спутника

В NASA заявили, что космонавтам угрожают испытания российского оружия. Заявление прозвучало на фоне обвинений от Пентагона в том, что Россия якобы протестировала свою противоспутниковую ракету и поразила аппарат COSMOS 1408, который был создан еще в СССР. В результате этого образовался космический мусор, который, по словам главы NASA Билла Нельсона, угрожает безопасности не только американских космонавтов, но и международному составу МКС: китайцам и самим россиянам.

Пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби уже заявил, что испытываемое РФ оружие якобы угрожает интересам национальной безопасности США.

«События 15 ноября ясно демонстрируют, что Россия своим безрассудным и безответственным поведением, несмотря на заявления против размещения оружия в космосе, готова поставить под угрозу долгосрочную устойчивость космической среды и использование космоса всеми странами», - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Негативно на российские действия отреагировали и в Лондоне. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия пренебрегла безопасностью космического пространства, создав угрозу спутникам и космическим кораблям.

«Обломки, образовавшиеся в результате испытания, будут находиться на орбите, угрожая спутникам и пилотируемым космическим кораблям, еще много лет», - добавил Уоллес.

В России эти обвинения пока не комментировали, однако источник информагентств утверждают, что 16 ноября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин проведет переговоры с NASA по поводу космического мусора.