«Намусорили» в космосе: Россию обвинили в уничтожении советского спутника
США и Запад обвиняют Россию в появлении космического мусора рядом с МКС, при этом сама станция скоро может стать его частью.
В NASA заявили, что космонавтам угрожают испытания российского оружия. Заявление прозвучало на фоне обвинений от Пентагона в том, что Россия якобы протестировала свою противоспутниковую ракету и поразила аппарат COSMOS 1408, который был создан еще в СССР. В результате этого образовался космический мусор, который, по словам главы NASA Билла Нельсона, угрожает безопасности не только американских космонавтов, но и международному составу МКС: китайцам и самим россиянам.
Пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби уже заявил, что испытываемое РФ оружие якобы угрожает интересам национальной безопасности США.
«События 15 ноября ясно демонстрируют, что Россия своим безрассудным и безответственным поведением, несмотря на заявления против размещения оружия в космосе, готова поставить под угрозу долгосрочную устойчивость космической среды и использование космоса всеми странами», - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Негативно на российские действия отреагировали и в Лондоне. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия пренебрегла безопасностью космического пространства, создав угрозу спутникам и космическим кораблям.
«Обломки, образовавшиеся в результате испытания, будут находиться на орбите, угрожая спутникам и пилотируемым космическим кораблям, еще много лет», - добавил Уоллес.
В России эти обвинения пока не комментировали, однако источник информагентств утверждают, что 16 ноября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин проведет переговоры с NASA по поводу космического мусора.
До этого действиями России в космосе уже были обеспокоены некоторые американские генералы. В Кремле в ответ на это подчеркнули, что ценят сотрудничество с Вашингтоном в космосе и надеются на то, что оно не испортится под влиянием предрассудков в отношении нашей страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал данные опасения совершенно беспочвенными.
Ранее в Хьюстоне экипаж МКС предупредили о возможном столкновении с космическим мусором, которое могло произойти примерно в 10:06 понедельника по московскому времени. Космонавтам посоветовали эвакуироваться на российский корабль «Союз» и на американский сегмент. Об угрозе приближения мусора к станции предупреждали два раза. В итоге столкновения не произошло, давление на МКС было в норме.
Между тем неполадки наблюдаются и на самой станции: началось разрушение российской части МКС. Так, в 2020 году в модуле «Звезда» было обнаружено несколько трещин, которые удалось заделать. Позже еще несколько несквозных трещин появилось в самом старом модуле МКС — «Заря». Тогда эксперты заявили, что со временем они начнут расползаться.
«Нужно бороться с трещинами. Если они появляются, это означает, что вся конструкция становится ненадежной, держать на ней космонавтов опасно. Обшивка станции идет трещинами, цилиндры основные загромождены множеством стоек, приборов, коммуникаций, шлангов, то есть, найти трещину весьма сложно», - рассказал руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Он отметил, что подобная ситуация опасна не столько для космонавтов, сколько для российского сегмента в целом, так как может потребоваться досрочное завершение работы модулей. В связи с этим, по его словам, работу на МКС необходимо будет закончить не позднее 2025 года.
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