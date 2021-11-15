США предположили российский след в возникновении космического мусора
Военные США совместно с NASA заявили, что космический мусор на орбите Земли мог появиться из-за испытаний противоспутникового оружия, проведенного Россией с 13 по 14 ноября.
«Мы активно работаем над получением характеристик мусорного поля и продолжим обеспечивать все космические нации информацией, которая необходима для маневрирования спутников», - цитирует заявление NASA РИА Новости.
Кроме того, журналистка CNN Кайли Этвуд заявила в своем аккаунте в Twitter, что США весьма обеспокоены испытаниям оружия в космосе. Этвуд со ссылкой на двух неназванных чиновников заявила, что в госдепе планируют выступить с заявлением по этому поводу.
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