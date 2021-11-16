Великобритания осудила противоспутниковые испытания РФ
Минобороны Великобритании осудило испытание противоспутникового оружия, проведенное Россией в понедельник. Об этом сообщается в официальном аккаунте ведомства в Twitter.
«Испытание Россией противоспутникового оружия указалo на полное пренебрежение к безoпасности и стабильности кoсмического пространства», - приводятся в соцсети слова главы Минобороны Великобритании Бэна Уолеса.
По мнению Уолеса, результаты этого испытания останутся в космосе на годы и будут создавать риск деятельности в космической сфере.
Ранее военные США совместно с NASA заявили, что космический мусор на орбите Земли мог появиться из-за испытаний противоспутникового оружия, проведенного Россией с 13 по 14 ноября.
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