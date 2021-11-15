Космический мусор пролетел мимо МКС

Космический мусор, угрожавший Международной космической станции (МКС), пролетел мимо. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на переговоры Центра управления полетами (ЦУП) в Хьюстоне.

Экипаж МКС предупредили об угрозе столкновения с космическим мусором

В ЦУП отметили, что давление на станции в порядке, и обсуждается возвращение космонавтов и астронавтов на МКС.

В то же время специалисты предупредили экипаж о новой угрозе столкновения. Отмечается, что космический мусор может еще раз пролететь мимо МКС через полтора часа, с 11:38 до 11:44 мск.

Ранее стало известно о приближении к МКС космического мусора, с которым станция могла столкнуться примерно в 10:06 мск. Экипажу МКС рекомендовали спрятаться на российском корабле «Союз» и на американском сегменте, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: nasa.gov
ТЕГИ:КосмонавтыМКС
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры