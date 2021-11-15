Космический мусор пролетел мимо МКС
Космический мусор, угрожавший Международной космической станции (МКС), пролетел мимо. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на переговоры Центра управления полетами (ЦУП) в Хьюстоне.
В ЦУП отметили, что давление на станции в порядке, и обсуждается возвращение космонавтов и астронавтов на МКС.
В то же время специалисты предупредили экипаж о новой угрозе столкновения. Отмечается, что космический мусор может еще раз пролететь мимо МКС через полтора часа, с 11:38 до 11:44 мск.
Ранее стало известно о приближении к МКС космического мусора, с которым станция могла столкнуться примерно в 10:06 мск. Экипажу МКС рекомендовали спрятаться на российском корабле «Союз» и на американском сегменте, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,1 млн+38 823 / сут.
Умерли
255 тыс.+1 219 / сут.
Выздоровели
7,8 млн+29 821 / сут.
- В России предложили повысить минимальную цену на водку и коньяк
- Космический мусор пролетел мимо МКС
- В Москве основателя группы «Ногу свело!» с женой обстреляли из газового пистолета
- СМИ назвали стоимость проезда по новой трассе в Подмосковье
- Экипаж МКС предупредили об угрозе столкновения с космическим мусором
- Израиль открылся для привитых «Спутником V» туристов
- Мурашко заявил о завершении разработки лекарства для остановки COVID-19
- Предприниматели Москвы получат более 2 млрд рублей господдержки
- В «Ростехе» назвали стоимость российского бизнес-джета Aurus
- Стала известна средняя цена на похороны в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru