Космический мусор пролетел мимо МКС

В ЦУП отметили, что давление на станции в порядке, и обсуждается возвращение космонавтов и астронавтов на МКС.

В то же время специалисты предупредили экипаж о новой угрозе столкновения. Отмечается, что космический мусор может еще раз пролететь мимо МКС через полтора часа, с 11:38 до 11:44 мск.

Ранее стало известно о приближении к МКС космического мусора, с которым станция могла столкнуться примерно в 10:06 мск. Экипажу МКС рекомендовали спрятаться на российском корабле «Союз» и на американском сегменте, напоминает Ura.ru.

