«До 2025 года не дотянет». Чем грозят России новые трещины в МКС

Космонавты обнаружили несколько трещин в модуле «Звезда» в 2020 году, их впоследствии заделали. Теперь несколько несквозных трещин нашли в первом и самом старом модуле МКС — «Заря». Генеральный конструктор РКК «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев считает, что со временем трещины в «Заре» начнут расползаться.

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» согласился с коллегой, отметив, что в целом появление трещин уже говорит о ненадежности всей конструкции, и объяснил, почему бороться с этим не так просто.

«Нужно бороться с трещинами, но Соловьев прав – если они начинают расползаться по разным модулям, то это весьма временное явление, их нужно найти, с ними надо работать. Если они появляются, это означает, что вся конструкция становится ненадежной, держать на ней космонавтов опасно. Обшивка станции идет трещинами, цилиндры основные загромождены множеством стоек, приборов, коммуникаций, шлангов, то есть, найти трещину весьма сложно», - рассказал он.