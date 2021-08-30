«До 2025 года не дотянет». Чем грозят России новые трещины в МКС
Заменить старые модули МКС не так просто, а без них удерживать станцию на орбите не получится, заявил руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
Космонавты обнаружили несколько трещин в модуле «Звезда» в 2020 году, их впоследствии заделали. Теперь несколько несквозных трещин нашли в первом и самом старом модуле МКС — «Заря». Генеральный конструктор РКК «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев считает, что со временем трещины в «Заре» начнут расползаться.
Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» согласился с коллегой, отметив, что в целом появление трещин уже говорит о ненадежности всей конструкции, и объяснил, почему бороться с этим не так просто.
«Нужно бороться с трещинами, но Соловьев прав – если они начинают расползаться по разным модулям, то это весьма временное явление, их нужно найти, с ними надо работать. Если они появляются, это означает, что вся конструкция становится ненадежной, держать на ней космонавтов опасно. Обшивка станции идет трещинами, цилиндры основные загромождены множеством стоек, приборов, коммуникаций, шлангов, то есть, найти трещину весьма сложно», - рассказал он.
При этом, по его словам, ситуация не столько опасна для космонавтов, сколько для российского сегмента в целом – может потребоваться завершить работу модулей досрочно.
«У космонавтов всегда есть возможность перейти в другие модули и эвакуироваться. Если трещины будут расползаться, это будет не очень быстро. Но в целом для российского сегмента МКС это означает, что надо завершать их работу, как и планировалось, в 2025 году, а то и раньше. Придется интенсивно работать, потому что отстыковка модуля, его затопление – это непростая работа, ее нужно и планировать, и дополнительные прорезы запускать, это все достаточно сложно», - объяснил он.
Моисеев также подчеркнул, что новый модуль «Наука» не был рассчитан на замену старых модулей, которые и удерживают станцию на орбите.
«Они незаменяемы (модули «Заря» и «Звезда – прим. НСН), основное назначение наших модулей – держать станцию на орбите, а у «Науки», во-первых, одноразовая двигательная установка, во-вторых, по всей видимости, она в последние свои приключения израсходовала запас топлива, надолго не хватит», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».
Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» запустили 21 июля с космодрома Байконур, 29 июля МЛМ успешно пристыковался к МКС. В тот же день стало известно о незапланированном включении двигателей модуля, вскоре их удалось отключить. Как сообщал руководитель полетов NASA Зебулон Сковилл, из-за инцидента с «Наукой» МКС выполнила почти 1,5 оборота в одну сторону по тангажу, затем 0,5 оборота в обратную сторону.
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