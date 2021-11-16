Рогозин обсудит с NASA ситуацию с космическим мусором

Планируется обсудить вопрос сближения МКС с космическим мусором. Опасный инцидент произошел 15 ноября.

Встреча была запланирована ранее, однако круг обсуждаемых вопросов будет расширен. С американской стороны в переговорах будут участвовать руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано, а также помощник директора аэрокосмического агентства США Роберт Кабана.

15 ноября стало известно о приближении к МКС космического мусора, с которым станция могла столкнуться примерно в 10:06 мск. Экипажу МКС рекомендовали спрятаться на российском корабле «Союз» и на американском сегменте.

