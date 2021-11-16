Рогозин обсудит с NASA ситуацию с космическим мусором
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин проведет 16 ноября встречу в Москве с представителями NASA, сообщает ТАСС.
Планируется обсудить вопрос сближения МКС с космическим мусором. Опасный инцидент произошел 15 ноября.
Встреча была запланирована ранее, однако круг обсуждаемых вопросов будет расширен. С американской стороны в переговорах будут участвовать руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано, а также помощник директора аэрокосмического агентства США Роберт Кабана.
15 ноября стало известно о приближении к МКС космического мусора, с которым станция могла столкнуться примерно в 10:06 мск. Экипажу МКС рекомендовали спрятаться на российском корабле «Союз» и на американском сегменте.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,1 млн+38 420 / сут.
Умерли
257 тыс.+1 211 / сут.
Выздоровели
7,8 млн+27 972 / сут.
- Рогозин обсудит с NASA ситуацию с космическим мусором
- Горбачев: США и Россия должны отказаться от «диалога глухих»
- Названы продукты для быстрого восстановления после коронавируса
- Еврокомиссия: «Аэрофлот» никогда не упоминался на фоне миграционного кризиса
- В Подмосковье закроют пансионат, в котором истязали стариков
- Норвегия присоединится к санкциям ЕС против Белоруссии
- Великобритания осудила противоспутниковые испытания РФ
- Эстония предложила укрепить границу с РФ на фоне миграционного кризиса
- На Ставрополье четыре пешехода погибли, пытаясь помочь пострадавшему в другом ДТП
- Россия не считает нужным обсуждать тему миграционного кризиса в ООН
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru