Не дальше СНГ: Авиаэксперт объяснил, куда полетят «национализированные» самолёты
Перевод иностранных самолетов в отечественный реестр сузит им горизонт, и придется удешевить билеты, чтобы окупить затраты на внутрироссийских рейсах, заявил НСН член совета при агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев.
Благодаря переводу самолетов в отечественный реестр Россия сможет проводить их обслуживание на территории страны, а сертификаты годности будут выписывать российские организации, однако летать на них можно только внутри страны и в СНГ, заявил член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне глава Минтранса Виталий Савельев заявил, что авиакомпании России перевели в отечественный реестр уже порядка 800 самолетов. Горбачев объяснил НСН все преимущества таких действий.
«Перевод самолетов в отечественный реестр – это не конфискация. Это значит, что Россия может проводить обслуживание этих воздушных судов у себя, не нужно будет гонять их куда-нибудь на Багамские острова. Также сертификаты годности будут выписывать наши организации. Такие самолеты смогут совершать только внутренние перелеты по России, но есть вероятность вылететь в СНГ. Например, в Белоруссию самолеты смогут летать, но в других странах, конечно, есть вероятность наложения санкций», - сказал Горбачев.
По его словам, среди россиян будет высокий спрос на внутренний туризм, если цены на авиабилеты будут снижены. В противном случае не будет набран необходимый пассажиропоток, чтобы окупить воздушные судна.
«В России такой непочатый внутренний рынок, что можно летать и летать. Даже российского парка не хватит, чтобы все это дело охватить, но при единственном условии: если будут снижены цены на авиабилеты. Тогда дело пойдет. Если цены не снизятся, то не будет набран нужный пассажиропоток, чтобы окупить воздушные судна», - сказал Горбачев.
Авиаэксперт отметил, что в открытые страны россияне смогут улететь на отечественном самолете Superjet. Он подчеркнул, что в России достаточный парк самолетов, чтобы удовлетворить потребности россиян к началу летнего сезона.
«Начали уже на Superjet летать в Турцию и Египет. Кроме того, у Аэрофлота порядка 50-60% собственный выкупленный парк. Этого будет достаточно, чтобы в курортный сезон удовлетворить спрос россиян», - заметил Горбачев.
Также он добавил, что самолеты, переведенные в отечественный реестр, будут страховаться в российских компаниях.
«В России есть страховая компания «Альфа-страхование», которая занимается авиационно-космическим страхованием. Это крупнейшая компания. Также перестраховочная компания есть у Центробанка. В этом вопросе мы закрываемся. Но это только в случае невылета за пределы России», - резюмировал Горбачев.
После начала военной операции России на Украине были введены антироссийские санкции, которые запрещают новые поставки, техобслуживание и страхование всех самолетов. После введения ограничений участились случаи задержания российских самолетов в Европе якобы для дополнительной проверки документов. Помимо этого, Евросоюз обязал лизинговые компании разорвать контракты с российскими перевозчиками до 28 марта.
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