Не дальше СНГ: Авиаэксперт объяснил, куда полетят «национализированные» самолёты

Также он добавил, что самолеты, переведенные в отечественный реестр, будут страховаться в российских компаниях.

«В России есть страховая компания «Альфа-страхование», которая занимается авиационно-космическим страхованием. Это крупнейшая компания. Также перестраховочная компания есть у Центробанка. В этом вопросе мы закрываемся. Но это только в случае невылета за пределы России», - резюмировал Горбачев.

После начала военной операции России на Украине были введены антироссийские санкции, которые запрещают новые поставки, техобслуживание и страхование всех самолетов. После введения ограничений участились случаи задержания российских самолетов в Европе якобы для дополнительной проверки документов. Помимо этого, Евросоюз обязал лизинговые компании разорвать контракты с российскими перевозчиками до 28 марта.

