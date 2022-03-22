Минтранс: Россия потеряла 78 самолетов из 1367 из-за санкций
Российские авиакомпании потеряли 78 самолетов из-за санкций, введенных против РФ, сообщил министр транспорта Виталий Савельев на заседании комитета по экономической политике Совета Федерации. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По словам главы Минтранса, воздушные суда были арестованы за рубежом. Савельев подчеркнул, что Россия лишилась 78 самолетов из 1367. При этом отечественные перевозчики перевели в российский реестр около 700 самолетов.
После начала военной операции РФ на Украине против страны были введены санкции, которые запрещают новые поставки, техобслуживание и страхование всех бортов. После введения ограничений участились случаи задержания российских самолетов в Европе якобы для дополнительной проверки документов. Кроме того, Евросоюз обязал лизинговые компании разорвать контракты с российскими перевозчиками. Сделать это необходимо до 28 марта.
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