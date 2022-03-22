Минтранс: Россия потеряла 78 самолетов из 1367 из-за санкций

По словам главы Минтранса, воздушные суда были арестованы за рубежом. Савельев подчеркнул, что Россия лишилась 78 самолетов из 1367. При этом отечественные перевозчики перевели в российский реестр около 700 самолетов.

После начала военной операции РФ на Украине против страны были введены санкции, которые запрещают новые поставки, техобслуживание и страхование всех бортов. После введения ограничений участились случаи задержания российских самолетов в Европе якобы для дополнительной проверки документов. Кроме того, Евросоюз обязал лизинговые компании разорвать контракты с российскими перевозчиками. Сделать это необходимо до 28 марта.

