Минтранс: Россия потеряла 78 самолетов из 1367 из-за санкций

Российские авиакомпании потеряли 78 самолетов из-за санкций, введенных против РФ, сообщил министр транспорта Виталий Савельев на заседании комитета по экономической политике Совета Федерации. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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По словам главы Минтранса, воздушные суда были арестованы за рубежом. Савельев подчеркнул, что Россия лишилась 78 самолетов из 1367. При этом отечественные перевозчики перевели в российский реестр около 700 самолетов.

После начала военной операции РФ на Украине против страны были введены санкции, которые запрещают новые поставки, техобслуживание и страхование всех бортов. После введения ограничений участились случаи задержания российских самолетов в Европе якобы для дополнительной проверки документов. Кроме того, Евросоюз обязал лизинговые компании разорвать контракты с российскими перевозчиками. Сделать это необходимо до 28 марта.

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Фото: aeroflot.ru
ТЕГИ:РоссияСамолетыМинтранс
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