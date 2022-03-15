Россия приостановила действие соглашения с Бермудами по надзору за самолетами

Также сообщается, что решение принято из-за действий авиационных властей Бермуд в отношении российских авиакомпаний по аннулированию сертификатов летной годности на гражданские воздушные суда и невыполнению технического обслуживания самолетов.

Цель приостановки межправительственного соглашения действующего с 1999 года, - возможность Росавиации следить за поддержанием лётной годности самолетов вместо иностранных регуляторов.

В России есть свой парк самолетов, но его необходимо реанимировать, чтобы граждане смогли летать на российских воздушных судах, от других стран не стоит ждать открытой помощи, заявил член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».



