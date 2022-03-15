Россия приостановила действие соглашения с Бермудами по надзору за самолетами

Российское правительство распорядилось приостановить действие соглашения с Бермудами по надзору за самолетами. Соответствующее решение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в Telegram-канале правительства.

Приостановка его действия позволит создать условия для регистрации гражданских самолетов в госреестре Российской Федерации и снять риски для пассажирских авиаперевозок, отмечается в сообщении.

Авиаэксперты: ЕС заставляет компании вернуть из России самолеты, но не знает, где их хранить

Также сообщается, что решение принято из-за действий авиационных властей Бермуд в отношении российских авиакомпаний по аннулированию сертификатов летной годности на гражданские воздушные суда и невыполнению технического обслуживания самолетов.

Цель приостановки межправительственного соглашения действующего с 1999 года, - возможность Росавиации следить за поддержанием лётной годности самолетов вместо иностранных регуляторов.

В России есть свой парк самолетов, но его необходимо реанимировать, чтобы граждане смогли летать на российских воздушных судах, от других стран не стоит ждать открытой помощи, заявил член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСамолетыРосавиация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры