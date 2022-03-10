Минтранс предложил удерживать в России иностранные самолеты и платить за них в рублях

Документ устанавливает порядок исполнения договоров лизинга, аренды иностранных воздушных судов, авиационных двигателей «в ситуации применения специальных экономических мер в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций, связанных с введением ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц». Постановление касается соглашений, заключенных до 24 февраля 2022 года.

Согласно проекта, в случае расторжения договора по требованию лизингодателя перевозчик может вернуть самолет «на основании решения правительственной комиссии по импортозамещению с указанием порядка и условий осуществления такого возврата». При отсутствии решения комиссии авиакомпания может продолжать использовать воздушное судно до конца срока действия договора.

При этом в 2022 году расчеты между лизингодателем и лизингополучателем при исполнении договора должны осуществляться в российской валюте.

Минфин и Минэкономразвития уже согласовали проект постановления, Минюст передал свое заключение.

