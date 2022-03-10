Авиаэксперты: ЕС заставляет компании вернуть из России самолеты, но не знает, где их хранить

Решение об удержании в РФ лизинговых самолетов нелегкое, его успех сейчас предсказать сложно, считают авиаэксперты Олег Пантелеев и Валерий Шелковников.

Россия будет вынуждена удерживать взятые в лизинг зарубежные самолеты, однако насколько это будет успешным, покажет только практический опыт, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Минтранс предложил удерживать в России взятые в лизинг за рубежом иностранные самолеты и платить за них в национальной валюте. Проект соответствующего постановления опубликован на портале проектов нормативных актов.

«Чтобы сохранить транспортную доступность регионов и авиационную подвижность населения, Россия должна продолжить эксплуатацию самолетов зарубежного производства, это необходимое условие. А вот удастся ли это сделать – нужно приложить все усилия и сделать все возможное, чтобы этого добиться, но только практический опыт покажет, насколько эти усилия будут успешными. В моем представлении это возможно, но масштаб трудностей, с которыми мы столкнемся, пока неясен», - объяснил Пантелеев.
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Он напомнил, что физической возможности забрать свои самолеты обратно у зарубежных компаний нет.

«Многие лизинговые компании уже потребовали вернуть свои самолеты, но мы же отлично понимаем, что Евросоюз издает документ, который заставляет лизинговые компании требовать самолеты обратно. Российское правительство может выпустить документ, который запретит выдавать самолеты и предложит некий вариант решения этой проблемы. А дальше – чья возьмет. Мы отлично понимаем, что у лизингодателей технической возможности изъять из эксплуатации самолеты, находящиеся на территории России, нет», - рассказал эксперт.

Со своей стороны, президент международного агентства «Безопасность полетов» Валерий Шелковников предположил в беседе с «Радиоточкой НСН», что решение по лизинговым самолетам очень сложное и, вероятно, будет приниматься совместными усилиями нескольких ведомств.

«В советское время сложные вопросы всегда поручали министерству юстиции, потому что авиаторы или транспортники не обладают глубокими знаниями в этой области. Надо делать под эгидой правительства специальную комиссию, а не поручать это одному Минтрансу. Они должны приглашать и Минэкономразвития, и МИД, и много-много организаций, а главная – Минюст. Не дай Бог, мы что-то натворим. Хочется национализировать, как сделал Владимир Ильич Ленин, но после этого Антанта захватила большую территорию – Англия, Франция, Германия напали на нас, чтобы вернуть золотые займы, которые получила Россия», - напомнил специалист.

Ранее Росавиация с 8 марта рекомендовала прервать авиаперевозки из-за рубежа в Россию.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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