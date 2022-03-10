Авиаэксперты: ЕС заставляет компании вернуть из России самолеты, но не знает, где их хранить

Россия будет вынуждена удерживать взятые в лизинг зарубежные самолеты, однако насколько это будет успешным, покажет только практический опыт, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Минтранс предложил удерживать в России взятые в лизинг за рубежом иностранные самолеты и платить за них в национальной валюте. Проект соответствующего постановления опубликован на портале проектов нормативных актов.

«Чтобы сохранить транспортную доступность регионов и авиационную подвижность населения, Россия должна продолжить эксплуатацию самолетов зарубежного производства, это необходимое условие. А вот удастся ли это сделать – нужно приложить все усилия и сделать все возможное, чтобы этого добиться, но только практический опыт покажет, насколько эти усилия будут успешными. В моем представлении это возможно, но масштаб трудностей, с которыми мы столкнемся, пока неясен», - объяснил Пантелеев.