Лизингодатели из Ирландии и Сингапура разорвали контракты с авиакомпаниями РФ
Ирландский лизингодатель AerCap принял решение прекратить сотрудничество с российскими авиакомпаниями из-за введения санкций в отношении РФ. Аналогичный шаг предпримет лизингодатель BOC Aviation из Сингапура, у которого есть подразделения в Дублине и Лондоне.
Соответствующая информация от AerCap появилась на сайте Ирландской фондовой биржи. Там констатируют, что рестрикции со стороны ЕС, США и других стран предусматривают запрет на поставку авиалайнеров, авиационных компонентов и запчастей российским организациям или для использования в РФ.
По данным «Интерфакса», среди клиентов ирландской компании значатся авиакомпании группы «Аэрофлот» и S7. В BOC Aviation уточнили, что в России базируются 18 самолётов из парка сингапурской компании. Машины находятся в аренде у четырех авиакомпаний РФ: «Победы», «Уральских авиалиний», S7 и AirBridgeCargo.
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