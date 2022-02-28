Лизингодатели из Ирландии и Сингапура разорвали контракты с авиакомпаниями РФ

Ирландский лизингодатель AerCap принял решение прекратить сотрудничество с российскими авиакомпаниями из-за введения санкций в отношении РФ. Аналогичный шаг предпримет лизингодатель BOC Aviation из Сингапура, у которого есть подразделения в Дублине и Лондоне.

Соответствующая информация от AerCap появилась на сайте Ирландской фондовой биржи. Там констатируют, что рестрикции со стороны ЕС, США и других стран предусматривают запрет на поставку авиалайнеров, авиационных компонентов и запчастей российским организациям или для использования в РФ.

По данным «Интерфакса», среди клиентов ирландской компании значатся авиакомпании группы «Аэрофлот» и S7. В BOC Aviation уточнили, что в России базируются 18 самолётов из парка сингапурской компании. Машины находятся в аренде у четырех авиакомпаний РФ: «Победы», «Уральских авиалиний», S7 и AirBridgeCargo.

