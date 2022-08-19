«Гроздь вопросов»: Полетам Як-42 за границу может помешать дефицит пилотов

Собеседник «Радиоточки НСН» обратил внимание, что могут возникнуть проблемы с экипажем. Сейчас летают в основном на Boeing, Airbus, Sukhoi Superjet, так что пилоты и бортинженеры просто могут не знать, как управлять Як-42.

«Два варианта лизинга возможны: "сухой" и "мокрый". В первом случае авиакомпания берет в аренду только самолет, а во втором – вместе с экипажем. Если это будет сухой лизинг, то я не могу даже назвать авиакомпании, где есть экипажи, подготовленные к управлению этим самолетами. Технический персонал, инженеры тоже должны иметь лицензию, допуск к обслуживанию Як-42. В общем, гроздь вопросов», - резюмировал Смирнов.

Ранее вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в перспективе второй пилот в самолётах может быть заменён на виртуального.

