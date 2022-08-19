«Гроздь вопросов»: Полетам Як-42 за границу может помешать дефицит пилотов
заслуженный пилот СССР Олег Смирнов не смог назвать НСН авиакомпании, где есть экипажи, подготовленные к управлению советскими самолетами.
На самолётах Як-42 советской разработки вполне можно летать и сейчас, есть следить за их исправностью, но будет очень сложно подобрать квалифицированный экипаж, заявил экс-замминистра гражданской авиации СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее сообщалось, что российским авиакомпаниям предложили в лизинг самолеты Як-42Д. Они позволят летать за границу и не опасаться санкций. У владельца судов — компании «АТ-Лизинг» — в собственности 14 бортов. Смирнов считает, что лизингодатель должен публично предоставить всю информацию об эксплуатации советских самолетов.
«Это нормальные, надежные, безопасные самолеты. Надо посмотреть, как хранились, где работали, какие полеты совершали в последние 20-30 дней. Ведь 14 штук – это армада, которая не стояла у забора! Самое важное – сколько в них осталось ресурса, а то, может, они уже налетали количество часов, приближающее к исходу. Каждая заклепка имеет свой срок, не говоря уже о двигателе, электронике. Пусть компания раскроет всю эту информацию», - сказал Смирнов.
Собеседник «Радиоточки НСН» обратил внимание, что могут возникнуть проблемы с экипажем. Сейчас летают в основном на Boeing, Airbus, Sukhoi Superjet, так что пилоты и бортинженеры просто могут не знать, как управлять Як-42.
«Два варианта лизинга возможны: "сухой" и "мокрый". В первом случае авиакомпания берет в аренду только самолет, а во втором – вместе с экипажем. Если это будет сухой лизинг, то я не могу даже назвать авиакомпании, где есть экипажи, подготовленные к управлению этим самолетами. Технический персонал, инженеры тоже должны иметь лицензию, допуск к обслуживанию Як-42. В общем, гроздь вопросов», - резюмировал Смирнов.
Ранее вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в перспективе второй пилот в самолётах может быть заменён на виртуального.
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