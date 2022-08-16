Мантуров допустил замену второго пилота в самолёте на виртуального
Вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью телеканалу «Звезда» заявил, что в перспективе второй пилот в самолётах может быть заменён на виртуального.
По его словам, всё упирается в стандарты и ментальность, и привёл в пример высокую степень автоматизации процессов управления воздушными судами, которая позволяет заменить иллюминаторы и переднее остекление кабины пилота на LCD-экраны.
«Когда мы говорим о современных сверхзвуковых самолётах, закладывается концепция по отсутствию иллюминаторов и переднего остекления. Возможно, часть этих элементов будет использована и на перспективных гражданских самолётах. Поэтому время будет формировать стандарты», — подчеркнул он.
Ранее Минпромторг разместил тендер на разработку системы виртуального второго пилота, сообщает RT. В ведомстве рассчитывают, что она появится к концу 2024 года, что в дальнейшем позволит перейти к одночленному экипажу.
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