Мантуров допустил замену второго пилота в самолёте на виртуального

По его словам, всё упирается в стандарты и ментальность, и привёл в пример высокую степень автоматизации процессов управления воздушными судами, которая позволяет заменить иллюминаторы и переднее остекление кабины пилота на LCD-экраны.

«Когда мы говорим о современных сверхзвуковых самолётах, закладывается концепция по отсутствию иллюминаторов и переднего остекления. Возможно, часть этих элементов будет использована и на перспективных гражданских самолётах. Поэтому время будет формировать стандарты», — подчеркнул он.

Ранее Минпромторг разместил тендер на разработку системы виртуального второго пилота, сообщает RT. В ведомстве рассчитывают, что она появится к концу 2024 года, что в дальнейшем позволит перейти к одночленному экипажу.

