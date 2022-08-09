«Остались без тормозов»: Российские авиакомпании разбирают самолеты на запчасти
По данным источников, «Аэрофлот» уже разобрал на запчасти два российских самолета, компании также предпринимают возможные меры для уменьшения износа.
Российские авиаперевозчики из-за антироссийских санкций приступили к разборке лайнеров на запчасти, сообщает Reuters, ссылаясь на собеседников в российской авиационной отрасли.
По данным источников агентства, «Аэрофлот» уже разобрал на запчасти два российских самолета Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350 ради использования деталей для других самолетов тех же моделей.
Reuters ссылается на информацию ресурса Flightradar24, согласно которой, 15% лайнеров «Аэрофлота» не взлетали последние три месяца.
Россия в ускоренном режиме предпринимает ряд мер для решения проблем в отрасли. В конце июля стало известно, что Тегеран одобрил соглашение о поставках оборудования в Россию, а также техническом обслуживании российских самолетов. Отмечается, что в Россию смогут доставлять детали и оборудование иранского производства. Также планируется осуществлять ремонт, поддержку и проведение техобслуживания российских авиалайнеров в сервисных центрах Ирана.
Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что Иран справится с этой задачей, потому что промышленность страны долгое время находится под санкциями и уже освоила новые технологии.
«Иран находится под санкциями, которые затрагивают и гражданскую авиацию, уже достаточно давно. При этом Иран сегодня эксплуатирует самолеты западного производства, примерно сопоставимые с теми, что есть в партии российских авиакомпаний. Опыт Ирана по эксплуатации таких самолетов в условиях санкций, безусловно, будет для России интересен», - сказал он.
При этом, по его словам, на сегодняшний день не имеет значения, будет ли значительно дороже обслуживание самолетов в Иране, чем у производителей. Пантелеев отметил, что на первом месте сейчас стоят качество работ и безопасность полетов.
«Если российские авиационные власти будут принимать разрешительные документы, которые иранские власти выдали местным производителям, то в таком случае использование запчастей из Ирана будет легально. Если российские власти в этом плане не будут доверять авиационным властям Ирана, то сотрудничество не состоится», - добавил он.
Владимир Путин отдельно подчеркивал, что затраты на развитие авиационной отрасли страны и обновление парка самолетов не должны перекладываться на плечи пассажиров. Он также отметил, что у России есть уникальные возможности для развития и реализации потенциала в авиастроении, несмотря на трудности, возникшие из-за санкций и неадекватных решений Запада.
При этом 21 июля Евросоюз скорректировал ограничения на поставки в Россию товаров и услуг для авиационной отрасли.
«Техническая помощь России для авиационных товаров и технологий будет разрешена в той мере, в какой это необходимо для обеспечения работы по установлению технических промышленных стандартов ИКАО», - говорится в сообщении Совета ЕС.
Также отмечается, что запрет на заключение сделок с российскими государственными организациями будет «несколько ослаблен».
Накануне российские авиакомпании порекомендовали пилотам реже использовать тормоз при посадке и рулении, чтобы уменьшить износ. В частности, указания дали S7 Airlines, «Уральские авиалинии», «Россия», «Победа». В «Аэрофлоте» пилотов попросили экономить тормоза устно.
Генеральный директор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» успокоил пассажиров, сказав, что это никак не влияет на безопасность полетов.
«Подобное существует и в автомобильном транспорте. Когда едешь, то можно притормаживать ножным тормозом, либо двигателем – сбросить газ. Это абсолютно нормальная вещь», - сказал Горбачев.
На фоне меняющихся ограничений российские авиаперевозчики занялись перерегистрацией своих самолетов в других юрисдикциях, чтобы обойти западные санкции. Об этом в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Павел Герасимов.
«Все сейчас хотят обойти санкции. Azur Air уже передала часть самолетов турецкой авиакомпании. Тоже самое сейчас делает «AirBridgeCargo», поскольку является одним из самых крупнейших грузовых перевозчиков в мире. Им пошли навстречу и дали аэропорт Шарджи, где они будут развивать хабную систему в нейтральной юрисдикции», - рассказал он.
Российские авиакомпании, по словам эксперта, могут обойти санкции единственным путем - перестать быть российской авиакомпанией.
Также он подчеркнул, что западные санкции уже сильно ударили по отечественной авиаотрасли, гражданский парк лишится 2/3 самолетов.
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