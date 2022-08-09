«Остались без тормозов»: Российские авиакомпании разбирают самолеты на запчасти

Российские авиаперевозчики из-за антироссийских санкций приступили к разборке лайнеров на запчасти, сообщает Reuters, ссылаясь на собеседников в российской авиационной отрасли.

По данным источников агентства, «Аэрофлот» уже разобрал на запчасти два российских самолета Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350 ради использования деталей для других самолетов тех же моделей.

Reuters ссылается на информацию ресурса Flightradar24, согласно которой, 15% лайнеров «Аэрофлота» не взлетали последние три месяца.

Россия в ускоренном режиме предпринимает ряд мер для решения проблем в отрасли. В конце июля стало известно, что Тегеран одобрил соглашение о поставках оборудования в Россию, а также техническом обслуживании российских самолетов. Отмечается, что в Россию смогут доставлять детали и оборудование иранского производства. Также планируется осуществлять ремонт, поддержку и проведение техобслуживания российских авиалайнеров в сервисных центрах Ирана.