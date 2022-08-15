На страну не хватит: России предрекли потерю половины самолетов к концу года

Накануне сообщалось, что российские авиакомпании попросили Минтранс разрешить им законно переставлять компоненты с одних самолетов на другие, причем даже разных перевозчиков, для поддержания исправности парка в условиях санкций. Павел Герасимов отметил, что подобная схема используется во всем мире, однако российской отрасли это все равно не поможет.

«Такая схема используется во всем мире. Мы сейчас наблюдаем, что «Аэрофлот» из двух полученных А350 уже один поставил на разборку, используя запчасти. Авиакомпания S7 также производит разборку. До всех ограничений ряд авиакомпаний прекрасно занимался тем же самым и переставлял запчасти с одного борта на другой. Однако очевидно, что к Новому году мы потеряем половину воздушных судов, которые есть в России. У нас было около 800 самолетов, 10% мы потеряли, так как они попали под арест в разных странах. Осталось 700 самолетов, и около 300 самолетов мы потеряем сейчас к зимнему расписанию», - сказал Герасимов.

По его словам, Россию ждут большие проблемы с летным парком к Новому году. Герасимов отметил, что хоть как-то восстановить летную годность самолетов поможет параллельный импорт.