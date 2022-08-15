На страну не хватит: России предрекли потерю половины самолетов к концу года
Из-за проблем с гарантийным обслуживанием и запчастями страна не сможет восстановить авиационную отрасль еще три года, заявил в эфире НСН авиаэксперт Павел Герасимов.
К концу 2022 года в России может остаться лишь 300 самолетов, к маю можно будет восстановить летную годность только 500 воздушных судов: у страны большие проблемы в отрасли, заявил бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Павел Герасимов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что российские авиакомпании попросили Минтранс разрешить им законно переставлять компоненты с одних самолетов на другие, причем даже разных перевозчиков, для поддержания исправности парка в условиях санкций. Павел Герасимов отметил, что подобная схема используется во всем мире, однако российской отрасли это все равно не поможет.
«Такая схема используется во всем мире. Мы сейчас наблюдаем, что «Аэрофлот» из двух полученных А350 уже один поставил на разборку, используя запчасти. Авиакомпания S7 также производит разборку. До всех ограничений ряд авиакомпаний прекрасно занимался тем же самым и переставлял запчасти с одного борта на другой. Однако очевидно, что к Новому году мы потеряем половину воздушных судов, которые есть в России. У нас было около 800 самолетов, 10% мы потеряли, так как они попали под арест в разных странах. Осталось 700 самолетов, и около 300 самолетов мы потеряем сейчас к зимнему расписанию», - сказал Герасимов.
По его словам, Россию ждут большие проблемы с летным парком к Новому году. Герасимов отметил, что хоть как-то восстановить летную годность самолетов поможет параллельный импорт.
«У нас останется 300-350 воздушных судов на всю Россию. Летную годность мы восстановим к маю, но максимум до 500 самолетов будут годны благодаря параллельному импорту. Мы не сможем восстановить нашу отрасль в ближайшие три года», - сказал специалист.
Также Герасимов рассказал, что главная сложность на сегодняшний день заключается в гарантийном обслуживании запчастей для самолетов.
«Все сейчас очень активно ищут запчасти. Их найти не так сложно, как привезти. Еще одна сложность – это гарантийное обслуживание. У нас есть в европейских странах запчасти, которые можно купить через третьи страны, например, через ОАЭ. И эти ОАЭ потом поставят запчасти в Россию, но мы лишаемся полностью любого гарантийного обслуживания, потому что есть прямой запрет на поставку таких запчастей в Россию. Нам помогают сейчас только арабские страны: Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт», - указал авиаэксперт.
При этом он подчеркнул, что в России сейчас активно используется параллельный импорт «серых» запчастей. По словам Герасимова, такой импорт не использовался порядка 20 лет.
«У нас сейчас активно используется параллельный импорт серых запчастей, который был в начале нулевых. Фактически создаются прослойки иностранных компаний, которые берут в лизинг у зарубежных компаний двигатели, редукторы и прочие дорогостоящие запчасти и каким-то образом эти запчасти доставляют в Россию. Эти серые поставки не использовались в течение 20 лет и все эти цепочки были разорваны. Полагаю, что в течение года они восстановятся в полном объеме», - резюмировал Герасимов.
Так, Россия в ускоренном режиме начала предпринимать ряд мер для решения проблем в отрасли. В конце июля стало известно, что Тегеран одобрил соглашение о поставках оборудования в Россию, а также о техническом обслуживании российских самолетов. Также планируется осуществлять ремонт, поддержку и проведение техобслуживания российских авиалайнеров в сервисных центрах Ирана.
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