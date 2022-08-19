СМИ: Авиакомпаниям предложили летать за рубеж на советских Як-42Д
Российским авиаперевозчикам предложили взять в лизинг советские самолеты Як-42 и выполнять на них рейсы за рубеж. Об этом пишут Известия.
По данным источников издания, к авиакомпаниям обращалось предприятие «АТ-Лизинг», владеющее 14 такими бортами. Лизинг Як-42 рассматривали перевозчики «Ираэро», Red Wings. Кроме того, возможность использования таких самолетов изучали в группе Utair, пишет Ura.ru. Однако перевозчики не стали соглашаться на предложение эксплуатировать Як-42.
Специалисты указывают, что, несмотря на свою надежность, эти воздушные суда морально устарели. Самолет потребляет больше топлива, чем SSJ-100, дальность Як-42Д ниже, а для полетов потребуется третий член летного экипажа. Кроме того, в авиакомпаниях отмечают, что экипажи на «Як» не готовят уже более 10 лет, к тому же аэропортов, производящих предполетное и послеполетное обслуживание таких моделей, практически не осталось.
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