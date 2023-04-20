«Панк-Чебурашка и фастфуд-кино»: Культурный гид страны на выходные
Лидер группы «Йорш» в эфире НСН сравнил Чебурашку с хиппи, похвалил «Футураму» с сериалом про Горшка и рассказал, как приобщает детей к панк-року.
Концерты: «Панк-ностальгия и барабанщик Лёня»
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий предстоящих выходных.
Культурным гидом НСН сегодня выступил лидер и вокалист панк-группы «Йорш» Дмитрий «Сокол» Соколов.
***
Концертная жизнь в выходные будет бурлить по всей России. В Москве выступят «Йорш» (22 апреля, «Урбан»), «АукцЫон» (23 апреля, «16 тонн»), Глеб Самойлов и The Matrixx (23 апреля, «Известия Hall»), Баста (21, 22, 23 апреля, «Мегаспорт») и «Дайте танк (!)» (21, 22 апреля, VK Stadium).
Lascala даст концерты сразу в двух столицах (21 апреля - Jagger, 23 апреля – «Урбан»). Кроме того, в город на Неве приедут «Калинов мост» (21 апреля, «Космонавт»), Дельфин (22 апреля, Sound), Юрий Антонов (22 апреля, Jagger) и «Моральный кодекс» (23 апреля, Jagger).
Кипелов даст юбилейный концерт в Минске, «Пикник» зажжет Липецк и Орел, «Чайф» - Челябинск и Екатеринбург, «Чиж & Co» - Омск и Барнаул, а Вячеслав Бутусов – Оренбург и Уфу.
Ну а Дмитрий Соколов раскрыл НСН подробности большого субботнего концерта группы «Йорш».
Дмитрий Соколов:
«Наш гала-концерт, который пройдет 22 апреля в клубе "Урбан", будет отличаться от всех классических выступлений тем, что частично программу этого мероприятия составляли наши слушатели. У нас были открыты комментарии, люди писали, какие песни они хотят услышать, и на основании их ответов мы составляли плейлист. Откровенно говоря, некоторым песням мы были очень удивлены, ряд из них не играли очень-очень давно. Тем, кто нас слушает достаточно давно, помнит зарождение великой и ужасной группы "Йорш", будет особенно приятно поностальгировать под любимые песни их молодости», - пообещал музыкант.
Он также рассказал, к какой музыке приучает своих детей.
«Сейчас вот хочу 12-го мая на симфонический концерт группы СЛОТ прийти, потихонечку их "внедряю" в эту музыку. Был с мальчишками на "Чартовой дюжине" в "Стадиуме". Наверное, для них это было слегка тяжеловато, хотя младшему прямо очень зашел барабанщик группы Louna Лёня. Он смотрел на него: "Ааа, как он круто играет!" А Славка, старший мой сын, с интересом за всем наблюдал. Единственное, спросил, почему эта группа в масках, - это был "Пневмослон", - так много матерятся? На моих концертах, кстати, дети пока не были. Так что я решил начинать сначала с акустики, с симфонических этих всех вещей, а потом уже приучать к Горшку наверное буду», - признался Сокол.
Группа «Йорш» стала в феврале одним из победителей XVI ежегодной национальной музыкальной премии «НАШЕго Радио» «Чартова Дюжина». Трек «Половинки» был назван главной песней 2022 года.
Театр: Птица, Призрак и Боярский
В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии «Kassir.ru», «Синяя синяя птица» в Театре Наций Евгения Миронова, «Кинастон» в «Табакерке» и «Слуга двух господ» в Театре имени Пушкина.
Театралы Петербурга идут в выходные на Михаила Боярского и Константина Райкина. Михаил Сергеевич сыграет в спектакле Театра им. Ленсовета «В этом милом старом доме» по пьесе Алексея Арбузова, а Константин Аркадьевич – в «Дон Жуане». В Новосибирске активно скупали билеты на «Князя Игоря», в Тюмени – на «Ричарда Третьего», а в Воронеже – на «Призрака оперы».
Лидер группы «Йорш» сказал НСН, что любит театр и мюзиклы, но не успевает на них ходить, хотя его несколько раз приглашали на рок-мюзикл группы «Король и шут» TODD, который создатели назвали «зонг-оперой ужасов».
Дмитрий Соколов:
«Я на спектакли и театральные постановки часто ходил в школе и студенчестве. Несколько раз ходил на мюзиклы всевозможные. Меня в целом эта тема радует, но не всегда есть возможность проводить таким образом время, потому что очень много студийной и гастрольной работы. На TODDе я так и не был, хотя меня неоднократно приглашали, но все время это совпадало с моими какими-то концертными вещами, потому что помимо группы я еще играю сольные акустические выступления. Откровенно говоря, выбрать свободные выходные, чтобы посетить какое-то мероприятие, очень сложно. Если такие "дырки" в туре появляются, я стараюсь провести это время со своими детьми», - отметил Дмитрий Соколов.
Кино: «Космос, хиппи и фастфуд»
Главной кинопремьерой выходных станет фильм «Вызов» (на фото), для съемок которого режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд летали в космос на МКС.
Картина идет в кинотеатрах с сегодняшнего дня, при этом эксперты прогнозируют, что она может стартовать со сборов в 700 млн рублей, поскольку по предварительным продажам опережает «Чебурашку». НСН раннее рассказывала об ажиотаже, возникшем в эти дни вокруг «Вызова».
Кроме того, 20 апреля открывается 45-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ), на котором будут представлены картины из 60 с лишним стран. Откроет фестиваль новый фильм Бориса Хлебникова «Снегирь». Там также пройдет премьера документального фильма «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте».
Дмитрий Соколов сказал НСН, что любит умные фильмы, посетовав, что современное кино превратилось в «фастфуд».
Дмитрий Соколов:
«В целом мне нравятся какие-то смысловые фильмы типа "Побег из Шоушенка", "Список Шиндлера", "Пролетая над гнездом кукушки", "1+1". У нас, к сожалению, кинематограф, - и наш, и западный, - в последнее время превратился в фастфуд. Фильмы клепаются не для того, чтобы сделать какую-то художественную картину, войти в историю, а чисто, чтобы люди потребляли, ходили постоянно в кино, покушали попкорн, посидели, провели полтора часа и ушли. Редко сейчас выходят картины, которые можно было бы назвать шедевральными. Вот, например, сериал про "Король и Шут" я посмотрел, мне очень понравилось. Я очень переживал за Горшка, разговор с внутренним демоном тоже мне очень понятен. Я вспоминал себя в моменты срывов, когда голос тебе шепчет: "Иди, проживем эту ночь до конца!" В этом плане мне, конечно, зашло», - сказал музыкант.
Лидер группы «Йорш» также признался, что любит мультфильмы. При этом он отметил, что еще не смотрел нового «Чебурашку», порассуждав, является ли любитель апельсинов панком.
«Люблю "South Park", "Симпсонов", "Футураму", кстати, у "Футурамы" выходит скоро новый сезон. Вобщем, в основном люблю мультипликацию. Если честно, "Чебурашку" не смотрел, поэтому мне очень сложно судить, насколько главный герой близок к панк-стилистике. Мне кажется, Чебурашка больше хиппи – добрый, мирный: «Апельсинчики там, все дела». Возможно, в этом кино он показан с какой-то хулиганской, брутальной стороны? Не знаю. Надо посмотреть», - заключил собеседник НСН.
***
«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 041 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 752 / сут.
- Замминистра финансов Котюков стал врио губернатора Красноярского края
- Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью в восьмой партии матча за титул чемпиона мира
- Власти Севастополя отменили первомайскую демонстрацию
- «Коммерсант»: Росавиации предложили обязать владельцев беспилотников устанавливать транспондеры
- В Латвии запретили праздновать День Победы
- «Внеплановый демонтаж»: В SpaceX объяснили неудачный запуск Starship
- МИД Швейцарии вызвал российского посла в Берне
- Губернатор Красноярского края Усс заявил об отставке
- Пригожин удовлетворен законом о статусе ветерана для добровольцев
- СМИ: Неспособность Зеленского признать поражение приведет к краху Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru