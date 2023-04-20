«Панк-Чебурашка и фастфуд-кино»: Культурный гид страны на выходные

Дмитрий Соколов:



«Наш гала-концерт, который пройдет 22 апреля в клубе "Урбан", будет отличаться от всех классических выступлений тем, что частично программу этого мероприятия составляли наши слушатели. У нас были открыты комментарии, люди писали, какие песни они хотят услышать, и на основании их ответов мы составляли плейлист. Откровенно говоря, некоторым песням мы были очень удивлены, ряд из них не играли очень-очень давно. Тем, кто нас слушает достаточно давно, помнит зарождение великой и ужасной группы "Йорш", будет особенно приятно поностальгировать под любимые песни их молодости», - пообещал музыкант.

Он также рассказал, к какой музыке приучает своих детей.

«Сейчас вот хочу 12-го мая на симфонический концерт группы СЛОТ прийти, потихонечку их "внедряю" в эту музыку. Был с мальчишками на "Чартовой дюжине" в "Стадиуме". Наверное, для них это было слегка тяжеловато, хотя младшему прямо очень зашел барабанщик группы Louna Лёня. Он смотрел на него: "Ааа, как он круто играет!" А Славка, старший мой сын, с интересом за всем наблюдал. Единственное, спросил, почему эта группа в масках, - это был "Пневмослон", - так много матерятся? На моих концертах, кстати, дети пока не были. Так что я решил начинать сначала с акустики, с симфонических этих всех вещей, а потом уже приучать к Горшку наверное буду», - признался Сокол.

Группа «Йорш» стала в феврале одним из победителей XVI ежегодной национальной музыкальной премии «НАШЕго Радио» «Чартова Дюжина». Трек «Половинки» был назван главной песней 2022 года.

