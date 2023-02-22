«Наше Радио» объявило победителей премии «Чартова Дюжина 2023»

Призеров определили слушатели радиостанции. Голосование проходило с 19 декабря по 19 февраля.

Главной песней 2022 года назван трек «Половинки» панк-группы «Йорш». В номинации «Альбом» лучшей стала группа «Пневмослон» и ее пластинка «В душе не ***».

В номинации «Солист» победу одержал вокалист группы «Гран-КуражЪ» Петр Елфимов. В номинации «Солистка» - Елена Минина из группы «Джоконда».

Группой года стала метал-команда «Эпидемия».

Сразу 2 награды получили Диана Арбенина и группа «Ночные Снайперы». Они победили в номинации «Видеоклип» за клип «Эйфория» и в номинации «Концерт» за выступление в Санкт-Петербурге в марте.

Первое место в специальной номинации «Наше кино» стал фильм «Брат».

Лучшим кавером стала песня «Я остаюсь». Для ее записи лидер группы «Неприкасаемые» Гарик Сукачев объединил более 20 музыкантов.

Победу в номинации «Совместная работа» одержали группа Dругой Ветер и Лусинэ Геворкян. В номинации «Side -проект» радиослушатели проголосовали за формацию «НУКИ».

