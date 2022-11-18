«Крылья любви и черная вдова»: Культурный гид страны на неделю
Аня Грин рекомендовала Линду со «шкатульной девочкой» и рассказала про образ на киноночь Тима Бертона, Музыченко посоветовал Алену Швец и «Кликклак», Баста превратился в тигра, а Богомолов - в Гамлета.
Концерты: Веселая Самара и прекрасная Алена
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным агрегатором «Kassir.ru» подготовила ТОП самых интересных культурных событий страны на грядущий уикенд.
Сегодня нашими гидами выступили лидер группы The Hatters Юрий Музыченко и вокалистка группы LASCALA Аня Грин.
Начинаем, естественно, с концертов, которыми будут изобиловать выходные.
В Москве выступят «Чайф» (28 октября), Линда (28 октября), Алена Швец (29 октября) и «Мураками» (29 октября). Юбилейный тур Вячеслава Бутусова, посвященный 40-летию группы «Наутилус Помпилиус», продолжится в Омске и Барнауле, Самара встретит Чижа & Co, а в Воронеже продолжится тур «Пикника» под названием «Веселый и злой».
Аня Грин посоветовала всем сходить на Линду, Бутусова и «Мураками».
«Я была на концерте Линды несколько лет назад в Мытищах. Мне очень понравилось – зрелищно, феерично, классно. Там на басу играет наш чудесный друг, я бы с удовольствием сходила, чтобы поддержать его и послушать новый материал. Безусловно, если бы у нас были свободные выходные, мы бы пошли поддержать наших друзей из группы "Мураками". Интересная тоже программа, ребята заморачиваются, у них все концерты в Москве отличаются. У них очень большая история, много альбомов и они варьируют музыкальный материал от концерта к концерту. Ну и, конечно, если бы я сейчас жила в Омске и Барнауле, я бы просто полетела на Бутусова на крыльях любви», - призналась вокалистка LASCALA.
Юрий Музыченко согласился с Аней насчет Бутусова, а также посоветовал всем сходить на Алену Швец.
«Я бы сходил на Алену Швец и Вячеслава Бутусова. Это прекрасная музыка, я выбираю их. Правда, к великому сожалению, редко хожу на концерты, потому что совсем нет времени. Ну и плюс, я же "черноглазник", все остальные артисты для меня конкуренты, я прихожу и: "Что тут такого особенного, я бы круче сделал"», - пошутил музыкант.
Ну а уже сегодня, 27 октября в Самаре состоится завершающий «региональный» концерт The Hatters перед выступлением в двух столицах, на котором Музыченко пообещал «двойное веселье».
«Так получилось, что за время наших туров Самара стала одним из любимейших городов не только из-за зрителей, но и из-за прекрасного организатора. 27-го у нас состоится концерт в его заведении и у него будет День рождения, так что концерт в Самаре будет вдвойне веселый. Я, конечно, там буду», - пообещал он.
Ранее лидер The Hatters рассказал НСН подробности концертов в Москве 3 и 4 ноября, в которых также примет участие блогер Эльдар Джарахов.
По данным «Kassir.ru», зрители также активно скупают билеты на выступления группы «Руки Вверх» в Красноярске, Максима Фадеева в Петербурге, а также на гала-концерты Игоря Бутмана и Ларисы Долиной в Сочи (28 октября) и Краснодаре (29 октября), приуроченные к 100-летию российского джаза.
Спектакли: Баста-тигр и Гамлет-Богомолов
Театральная жизнь в выходные также продолжит кипеть.
В Москве зрители жаждут попасть на премьеру спектакля Константина Богомолова «Гамлет in Moscow» (28 октября) в Театре на Малой Бронной.
Правда, в свете последних событий вокруг Ксении Собчак, наверное, ее супругу сейчас не до театра.
Билетные операторы также отмечают большой интерес к спектаклю Александра Жигалкина «203-205» в Театре «Современник». Это лирическая комедия о любви с участием Леонида Ярмольника и Марины Нееловой.
В топе популярности также спектакль Константина Хабенского «Поколение Маугли» в МХТ им. Чехова, в котором задействованы звезды кино и шоубизнеса. Пантеру Багиру играют Полина Гагарина и Катерина Шпица, тигра Шерхана – рэпер Баста, а медведя Балу - Данила Козловский и Тимур Родригез. Ну а в главной роли сам Хабенский.
Тем временем, в регионах России набирает популярность опера. Здесь на первом месте по продажам билетов опера «Хованщина» на сцене Ростовского музыкального театра.
Кино: «Хочу примерить образ Скарлетт»
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. На экраны кинотеатров выйдут сразу 18 картин, в числе которых три больших отечественных премьеры.
Это приключенческий экшн «Либерея. Охотники за сокровищами» с Алексеем Серебряковым, комедия «Грозный папа» с участием Евгения Гришковца, Игоря Верника и Елены Сафоновой, а также сиквел мультфильма «Большое Путешествие. Специальная доставка».
По данным «Kassir.ru» также активно скупались билеты на «Киноночь Тима Бертона» (29 октября) в московском «Люмьер-Холле», приуроченную к Хэллоуину.
В ее рамках зрители увидят три шедевра знаменитого режиссера: мультфильм «Труп невесты», трагикомедию «Крупная рыба» о фантазёре Эдварде Блуме, выдвигавшуюся на «Оскар» за лучшую музыку, а также знаменитую картину «Эдвард руки-ножницы» с Джонни Деппом и Вайноной Райдер.
Аня Грин призналась, что сходила бы на «Киноночь Бертона» в образе «черной вдовы».
«Конечно, еще какой-нибудь костюм надела бы, «черной вдовы», например. Давно хочу примерить образ Скарлетт Йоханссон – волосы уже готовы, осталось найти комбинезон и пушки. Однозначно бы сходила и пересмотрела "Руки-ножницы", правда, Тим Бертон – это режиссер на любителя. Мартин Скорсезе – более доступен, даже фильмы Квентина Тарантино более доступны для широкой аудитории, нежели фильмы Бертона. Он закладывает туда свою темную философию, и даже я ее не сразу поняла. В детстве смотришь: ой, здорово, как классно накрасили Джонни Деппа, а там все намного сложнее», - отметила вокалистка LASCALA.
Она также рекомендовала всем сходить в кинотеатр «Художественный» у метро «Арбатская».
«Я совершенно недавно открыла для себя кинотеатр "Художественный" в Москве на Арбате и считаю, что вне зависимости от того, какие сейчас показывают фильмы, туда надо сходить хотя бы на экскурсию, даже, если это фильм, который вы тысячу раз видели. Там есть возможность смотреть фильмы на языке оригинала и кайфовать от атмосферы. Очень здорово отреставрировали это место. Получается, что у тебя поход и в кино, и в музей одновременно», - рассказала Аня.
При этом она отметила, что фильм о ее группе, про который музыканты рассказывали на пресс-конференции в НСН, не будет похож на «Аватар» или «Титаник» .
Сериалы: Поющие раки и лица драконов
Вокалистка группы LASCALA посетовала, что редко ходит в кино, но призналась, что является фанаткой сериалов, и представила свой ТОП, сравнив для начала «Дом дракона» с «Игрой престолов».
«Мы не успеваем ходить в кино, но мы с Петроном, нашим гитаристом, огромные фанаты сериалов. Совсем попсово, если я скажу «Дом дракона», его сейчас все обсуждают. Потрясающе снят сериал, но у меня есть вопросы к актерам в плане внешности, потому что все равно нет-нет, но сравниваешь этот сериал с «Игрой престолов». Актеры там такие свойские, любимые, как будто твои соседи, ты всем им сочувствуешь, а вот в «Доме дракона» хочется по лицу настучать некоторым товарищам, даже которые просто молчат», - отметила Аня.
Кроме того, она рекомендовала посмотреть сериалы «Черная птица», «Убийство», «Шантарам» и «Там, где реки поют».
«Из любименького: "Черная птица" - это, кто любит копаться в американской системе правосудия; «Убийство», сериал 2013 года про двух детективов, которые раскрывают ряд очень неприятных преступлений; "Шантарам", но он выходит раз в неделю и сказать, что мы в восторге от финала не могу, еще впереди несколько серий. Но уже нравится картинка и главный герой Чарли Ханнэм, которого все знают по «Сынам Анархии» и «Джентльменам». Когда были в туре, посмотрели фильм "Аллея Кошмаров" с Брэдли Купером, - хорошая такая картинка. И буквально недавно, пока летели в Новосибирск, смотрели фильм "Там, где раки поют". Это очень неоднозначный фильм в плане эмоций. Там рассказывается очень жестокая, грязная история брошенной девочки, никому не нужной, которой приходится одной выживать на болотах. Показано много грязи, несовершенства общества, но это все подается под соусом сказки с красивой музыкой из шкатулки, где балерина танцует. Музыка шкатульная, детская, картинка а ля "Сумерки", когда Эдвард на солнце выходит, и он весь в блестках. Очень много блесток, много лоска, ощущение, что сейчас фея полетит, но при этом история очень жестокая. И, конечно, этот контраст меня вынес. Я рекомендую посмотреть», - заключила собеседница НСН.
Ну а Юрий Музыченко рекомендовал всем классику из YouTube и фильмы Эмира Кустурицы, который в 2019 году снял клип для The Hatters.
«В первую очередь, я музыкант, во вторую – актер и потом я уже мальчишка из интернета. Что касается YouTube-проектов, мы возродили "КЛИККЛАК", смотрите не стесняйтесь. Все в старых добрых лучших традициях трэш-угара. Я очень часто пересматриваю Кустурицу, если кто-то не видел его все фильмы, найдите и посмотрите обязательно», - посоветовал музыкант.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 680 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 735 / сут.
- Евросоюз заморозил российские активы на 68 млрд евро
- Собянин: На набережной Яузы появится Туполевский сквер
- ФОМ: Путину доверяют 76 процентов россиян
- Собянин: Завод «Москвич» начнет сборку автомобилей на следующей неделе
- Глава Минфина Украины оценил ущерб инфраструктуре страны в $100 млрд
- «Хромает с августа»: СМИ «положили» Валуева в больницу
- Замглавы Херсонской области Губарева вышла на свободу
- Минобороны РФ показало вылеты самолетов Су-35С на Украине
- Медведев: США рано или поздно закончат «безоглядную поддержку» Киева
- Роспотребнадзор сообщил об активизации эпидпроцесса по гриппу, ОРВИ и COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru