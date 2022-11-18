«Крылья любви и черная вдова»: Культурный гид страны на неделю

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«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным агрегатором «Kassir.ru» подготовила ТОП самых интересных культурных событий страны на грядущий уикенд.

Сегодня нашими гидами выступили лидер группы The Hatters Юрий Музыченко и вокалистка группы LASCALA Аня Грин.

Начинаем, естественно, с концертов, которыми будут изобиловать выходные.

В Москве выступят «Чайф» (28 октября), Линда (28 октября), Алена Швец (29 октября) и «Мураками» (29 октября). Юбилейный тур Вячеслава Бутусова, посвященный 40-летию группы «Наутилус Помпилиус», продолжится в Омске и Барнауле, Самара встретит Чижа & Co, а в Воронеже продолжится тур «Пикника» под названием «Веселый и злой».

Аня Грин посоветовала всем сходить на Линду, Бутусова и «Мураками».

«Я была на концерте Линды несколько лет назад в Мытищах. Мне очень понравилось – зрелищно, феерично, классно. Там на басу играет наш чудесный друг, я бы с удовольствием сходила, чтобы поддержать его и послушать новый материал. Безусловно, если бы у нас были свободные выходные, мы бы пошли поддержать наших друзей из группы "Мураками". Интересная тоже программа, ребята заморачиваются, у них все концерты в Москве отличаются. У них очень большая история, много альбомов и они варьируют музыкальный материал от концерта к концерту. Ну и, конечно, если бы я сейчас жила в Омске и Барнауле, я бы просто полетела на Бутусова на крыльях любви», - призналась вокалистка LASCALA.

Юрий Музыченко согласился с Аней насчет Бутусова, а также посоветовал всем сходить на Алену Швец.

«Я бы сходил на Алену Швец и Вячеслава Бутусова. Это прекрасная музыка, я выбираю их. Правда, к великому сожалению, редко хожу на концерты, потому что совсем нет времени. Ну и плюс, я же "черноглазник", все остальные артисты для меня конкуренты, я прихожу и: "Что тут такого особенного, я бы круче сделал"», - пошутил музыкант.

Ну а уже сегодня, 27 октября в Самаре состоится завершающий «региональный» концерт The Hatters перед выступлением в двух столицах, на котором Музыченко пообещал «двойное веселье».

«Так получилось, что за время наших туров Самара стала одним из любимейших городов не только из-за зрителей, но и из-за прекрасного организатора. 27-го у нас состоится концерт в его заведении и у него будет День рождения, так что концерт в Самаре будет вдвойне веселый. Я, конечно, там буду», - пообещал он.

Ранее лидер The Hatters рассказал НСН подробности концертов в Москве 3 и 4 ноября, в которых также примет участие блогер Эльдар Джарахов.

По данным «Kassir.ru», зрители также активно скупают билеты на выступления группы «Руки Вверх» в Красноярске, Максима Фадеева в Петербурге, а также на гала-концерты Игоря Бутмана и Ларисы Долиной в Сочи (28 октября) и Краснодаре (29 октября), приуроченные к 100-летию российского джаза.

