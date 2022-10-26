«Негодяй и трэш-угар!»: Музыченко рассказал о концертах в Москве, Джарахове и Little Big

«Мы ездим в туры уже много лет подряд, и это все одни и те же прекрасные города нашей страны. Весной и осенью они изумительно выглядят. А если говорить про последнее путешествие, больше всего запомнилась Алма-Ата, потому что это родина нашего аккордеониста и там мы встретились с его родителями, получили кучу подарков. Да и всегда за границей прикольно выступать», - сказал Музыченко.

Говоря о предстоящих концертах в Москве и Питере, он пообещал представить публике все музыкальные эксперименты группы разных эпох.

«Наши ноябрьские концерты в Москве и декабрьские в Питере будут необычны тем, что мы соединим все эпохи нашего творчества с самого начала до самых последних песен. На одном концерте можно будет послушать все наши эксперименты из разных времен. Санкт-Петербург и Москва всегда заканчивают турне, потому что ты уже хорошенько покатался по городам, порепетировал. Так уж получается, что это для нас главные города и жирную точку мы пытаемся поставить там. Как всегда, это в Санкт-Петербурге, в декабре, прямо перед новогодними праздниками. Отбиваем осеннюю хандру и выходим на зимнюю сказку», - отметил музыкант.

Специальным гостем концерта в Москве будет блогер Эльдар Джарахов. Музыченко рассказал, что там будет делать «негодяй».

«Этот негодяй украл у нас песню, поэтому он обязан выйти и спеть ее с нами. Скажу по секрету, в Санкт-Петербурге он, конечно же, тоже будет в гостях», - раскрыл тайну лидер The Hatters.

Он также поведал о своих нынешних YouTube-проектах, признавшись, что в первую очередь считает себя музыкантом и лишь потом «мальчишкой из интернета».

«Я всегда мечтал быть музыкантом. Спасибо судьбе, что она разрешила мне воплотить свою мечту. В первую очередь, я музыкант, во вторую – актер и потом я уже мальчишка из интернета. Что касается проектов, мы возродили «КЛИККЛАК», смотрите, не стесняйтесь. Наши ролики выходят на YouTube и «ВКонтакте», в Telegram мы каждый день обзываем друг друга. Все в старых добрых лучших традициях трэш-угара. Новые проекты, конечно, планируются, но это пока секрет», - сообщил Музыченко.

В 2019 году знаменитый сербский режиссер Эмир Кустурица снял для The Hatters клип на песню «Все сразу». Музыченко посетовал, что сейчас международное сотрудничество заморожено, отметив, что не отказался бы от клипа «от Тарантино».

«Сейчас такое время, что международное сотрудничество в творческом плане заморожено. Я очень часто пересматриваю Кустурицу, если кто-то не видел его все фильмы, найдите и посмотрите обязательно. Наш менеджмент общается, мы стараемся поддерживать все связи за границей, но пока сотрудничать не можем. Кто бы не хотел клип от Тарантино, Гая Ричи, Родригеса и Нолана? Да очень много можно было бы хороших клипов снять», - поделился мечтами лидер The Hatters.

Музыченко также рассказал, что поддерживает отношения с группой Little Big, недавно перебравшейся в Лос-Анджелес.