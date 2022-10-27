Вокалистка LASCALA раскрыла детали грядущего фильма о группе

В фильм о группе войдут акустическая и электрическая версии концерта, сказала в пресс-центре НСН вокалисты группы LASCALA Аня Грин.

«Мы снимаем фильм, запустили краудфандинг. Это будут не просто два концерта, а с художественными элементами. В апреле съемки большого акустического концерта были в Москве. Мы хотели показать, что у нас великолепная акустика. 4 ноября будем снимать электрическую версию концерта», - сказала Грин.

Осенью на столичных площадках латин-рок группа LASCALA отпразднует свое 10-летие. Зрителей ждет особенная программа - «10 лет фиесты» - главные хиты, большие премьеры. В копилке команды пять студийных альбомов, признание в России и странах СНГ.

