Полупризрак и 13-й дубль: Группа «Пикник» рассказала про тур «Веселый и злой»

АСТРАХАНСКИЙ СЮРПРИЗ И ПОЕЗД НА КРАСНОДАР

В рамках гастрольного тура «Пикник» обещает не выкидывать, а добавлять новые песни.

«Мы уже начали гастролировать, а сейчас добавляем некоторые песни. Те, кто ходили, могут снова прийти и послушать бонусом плюс еще одну песню. В этой программе ожидает свое место трехгрифовая гитара, которая, наконец, заиграет одной струной, две барабанщицы в песне "Сияние". Эта гитара играет, но пока ищет свое место. Мы на нее ставили упор, а получилось, что ни в одной песне, кроме одной новой, она пока не прижилась», - рассказал Шклярский.

Вместе с тем, он посоветовал астраханским поклонникам группы не дарить музыкантам знаменитую рыбу на концерте 20 октября.

«А куда ее везти? Весь поезд пахнет рыбой, если в него садишься, так что рыбу лучше не надо», - пояснил лидер «Пикника».

В ближайшее воскресенье Марат Корчемный отметить День Рождения. Он рассказал, что встретит его по дороге в Краснодар, где у группы запланирован концерт 24 октября.

«День рождения я встречу в поезде. По традиции, последние 20 лет мой день рождения приходится на Краснодар, и этот раз не исключение, это будет по дороге в Краснодар. Выбора нет, других опций нет», - посетовал бас-гитарист.

Рассказывая о том, как музыканты будут отмечать юбилей Корчемного, Шклярский пошутил: «Это тоска зеленая. Мы же не пятиклассники, чтобы ждать торт или игрушку. Их мы уже не дарим друг другу».

Однако будущий именинник признался, что ждет сюрприза, отметив при этом, что это точно должны быть не деньги.

«Я 20 лет жду чего-то необычного. Деньги портят людей, поэтому не надо дарить деньги. Есть прекрасные места, где можно пожертвовать деньги, сам жертвую и другим рекомендую», - сказал Корчемный.

Касаясь предстоящих концертов в Москве (4 ноября) и Санкт-Петербурге (11 ноября), музыканты предупредили, что они будут начинаться с перформанса в фойе, а на сцену выйдут саксофонисты.

«В этих концертах будут принимать участие два замечательных саксофониста. В Питере – питерский, в Москве – московский. В этом году будет серьезная нагрузка на саксофонистов, потому что будет исполнена песня "Дивись же, какими мы стали"», - отметил Корчемный.