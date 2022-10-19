Полупризрак и 13-й дубль: Группа «Пикник» рассказала про тур «Веселый и злой»
Группа готовит новый клип на песню «Дивись же, какими мы стали», везет по России барабанщиц и трехгрифовую гитару, и не делит музыкантов на «веселых» и «злых».
Участники группы «Пикник» Эдмунд Шклярский и Марат Корчемный в эфире «НАШЕго Радио» рассказали, почему их новый альбом называется «Веселый и злой», анонсировали сюрпризы на ближайших концертах и объяснили, почему им не надо дарить рыбу и деньги.
Этим летом «Пикник» представил 24-й студийный альбом под названием «Веселый и злой». Сейчас идет одноименный тур по городам России. Ближайшие концерты пройдут в Астрахани (20 октября), Саратове (21) и Волгограде (22).
АСТРАХАНСКИЙ СЮРПРИЗ И ПОЕЗД НА КРАСНОДАР
В рамках гастрольного тура «Пикник» обещает не выкидывать, а добавлять новые песни.
«Мы уже начали гастролировать, а сейчас добавляем некоторые песни. Те, кто ходили, могут снова прийти и послушать бонусом плюс еще одну песню. В этой программе ожидает свое место трехгрифовая гитара, которая, наконец, заиграет одной струной, две барабанщицы в песне "Сияние". Эта гитара играет, но пока ищет свое место. Мы на нее ставили упор, а получилось, что ни в одной песне, кроме одной новой, она пока не прижилась», - рассказал Шклярский.
Вместе с тем, он посоветовал астраханским поклонникам группы не дарить музыкантам знаменитую рыбу на концерте 20 октября.
«А куда ее везти? Весь поезд пахнет рыбой, если в него садишься, так что рыбу лучше не надо», - пояснил лидер «Пикника».
В ближайшее воскресенье Марат Корчемный отметить День Рождения. Он рассказал, что встретит его по дороге в Краснодар, где у группы запланирован концерт 24 октября.
«День рождения я встречу в поезде. По традиции, последние 20 лет мой день рождения приходится на Краснодар, и этот раз не исключение, это будет по дороге в Краснодар. Выбора нет, других опций нет», - посетовал бас-гитарист.
Рассказывая о том, как музыканты будут отмечать юбилей Корчемного, Шклярский пошутил: «Это тоска зеленая. Мы же не пятиклассники, чтобы ждать торт или игрушку. Их мы уже не дарим друг другу».
Однако будущий именинник признался, что ждет сюрприза, отметив при этом, что это точно должны быть не деньги.
«Я 20 лет жду чего-то необычного. Деньги портят людей, поэтому не надо дарить деньги. Есть прекрасные места, где можно пожертвовать деньги, сам жертвую и другим рекомендую», - сказал Корчемный.
Касаясь предстоящих концертов в Москве (4 ноября) и Санкт-Петербурге (11 ноября), музыканты предупредили, что они будут начинаться с перформанса в фойе, а на сцену выйдут саксофонисты.
«В этих концертах будут принимать участие два замечательных саксофониста. В Питере – питерский, в Москве – московский. В этом году будет серьезная нагрузка на саксофонистов, потому что будет исполнена песня "Дивись же, какими мы стали"», - отметил Корчемный.
«ИДЕМ НА ВЗЛЁТ!»
Эдмунд Шклярский также рассказал, почему новый альбом «Пикника» называется «Веселый и злой».
«Ребенок рождается, и ты должен его назвать – причем, не «номер первый» или «второй». В зависимости от этого идет настроение и лепится сама программа. Если бы это был "Добрый и хороший", наверное, и песни были бы немножко другие. Когда мы назвали песню "Все перевернется", действительно, в стране все перевернулось, и чтобы не было чего-то такого, мы идем на взлет, более позитивный», - сказал Шклярский.
При этом он подчеркнул, что, придумывая название альбома, «мы не предполагали переход на личности».
Со своей стороны, Корчемный разъяснил, что «Веселый и злой» - это не два разных человека.
«"Веселый и злой" - это один человек, как Иван Иванович, и то – не человек, а полупризрак, полуфантомас», - заинтриговал музыкант.
Он также раскрыл подробности съемок клипа на песню «Играй струна, играй» и рассказал об абсолютно новом клипе.
«Снимали ребята из Минска, этот молодая кровь, которая сметет нас с лица земли. При этом в клипе снимался уникальнейший человек, хореограф, танцор Александр Челидзе. На его плечах вся драматургия, при этом клип снят одним шотом с 13-го дубля. Предполагалось гораздо больше, но мы собрались и получилось так. Мы также сняли еще один клип на песню "Дивись же, какими мы стали", он сейчас раскрашивается», - заключил музыкант.
В феврале 2022 года в Москве состоялся легендарный музыкальный фестиваль «Чартова дюжина», спустя два года вернувшийся к традиционному «живому» формату, а также прошла церемония вручения одноименной ежегодной премии «НАШЕго Радио».
В числе претендентов на победу в номинации «Лучший клип» был музыкальный мультфильм от Васи Ложкина для группы «Пикник» на песню «Всё перевернется».
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