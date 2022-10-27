Попала в жернова: Политолог объяснил цель уголовного дела против Ксении Собчак

По его словам, российская власть считает взгляды Ксении Собчак враждебными по отношению к руководству страны. Салин отметил, что руководство России хочет подчинить себе все СМИ, которые хоть как-то транслируют иные точки зрения.

«Власть частично контролировала через финансовые заказы этот сегмент медиабизнеса, но теперь она хочет контролировать административными методами. Для этого криминализуется такая распространенная коммерческая схема, как блок. Ранее она не вызывала нареканий. Сейчас криминализация этого механизма используется для давления на владельцев и администраторов новых медиа. Власть любую точку зрения, отличающуюся от ее взглядов, рассматривает как враждебную. Поскольку старые медиа не транслируют иные точки зрения, то в новых медиа это присутствует. Власть намерена положить этому конец», - указал собеседник НСН.

Так, политолог указал, что если бы дело о вымогательстве было исключительно коммерческим, то Собчак не пытались бы задержать в аэропорту, а дело бы рассматривали в гражданском или арбитражном суде. При этом Салин подчеркнул, что если Собчак останется за границей, то эффективность ее СМИ будет гораздо ниже.