Попала в жернова: Политолог объяснил цель уголовного дела против Ксении Собчак
Российские власти рассматривали позицию Собчак как враждебную и хотели полностью подчинить себе ее медиа, отметил в эфире НСН политолог Павел Салин.
Дело журналистки Ксении Собчак о вымогательстве можно считать политическим, власть хочет взять под контроль все новые медиа и СМИ, взгляды которых не совпадают с позицией российского руководства, заявил политолог Павел Салин в разговоре с НСН.
Накануне источники ТАСС и RT сообщили, что Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве. Потерпевшим по делу проходит должностное лицо «Ростеха», а Собчак подозревают в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок от семи до 15 лет. Салин отметил, что дело Собчак почти не имеет под собой коммерческой составляющей.
«Дело Собчак, даже если к нему будут присоединяться новые фигуранты – это всего лишь одно из звеньев цепи, которое связывает популярные новые СМИ. В качестве других звеньев можно рассматривать дело финансовых Telegram-каналов, дело полуполитического Telegram «Кремлевский мамковед». Власть пытается поставить под свой контроль этот сегмент медиабизнеса», - сказал Салин.
По его словам, российская власть считает взгляды Ксении Собчак враждебными по отношению к руководству страны. Салин отметил, что руководство России хочет подчинить себе все СМИ, которые хоть как-то транслируют иные точки зрения.
«Власть частично контролировала через финансовые заказы этот сегмент медиабизнеса, но теперь она хочет контролировать административными методами. Для этого криминализуется такая распространенная коммерческая схема, как блок. Ранее она не вызывала нареканий. Сейчас криминализация этого механизма используется для давления на владельцев и администраторов новых медиа. Власть любую точку зрения, отличающуюся от ее взглядов, рассматривает как враждебную. Поскольку старые медиа не транслируют иные точки зрения, то в новых медиа это присутствует. Власть намерена положить этому конец», - указал собеседник НСН.
Так, политолог указал, что если бы дело о вымогательстве было исключительно коммерческим, то Собчак не пытались бы задержать в аэропорту, а дело бы рассматривали в гражданском или арбитражном суде. При этом Салин подчеркнул, что если Собчак останется за границей, то эффективность ее СМИ будет гораздо ниже.
«СМИ, которые сейчас составляют цепочку давления власти, характеризуются тем, что до недавнего времени их владельцы находились на территории России и были досягаемы для правоохранителей. Есть другой куст «эмигрантских» медиа, у них владельцы находятся за границей. Но эффективность таких СМИ ниже. Чтобы чувствовать политический нерв и оперативно обрабатывать горячие темы, необходимо находиться внутри страны», - резюмировал Салин.
Вчера, 26 октября, Telegram-канал Baza сообщил, что Ксению Собчак планировали задержать в аэропорту Внуково-3, однако знаменитость успела покинуть пределы России. Источник РИА Новости сообщал, что журналистка вылетела в Литву через Белоруссию.
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