«Гарик, Серега и Одесса Высоцкого»: Культурный гид страны на выходные

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«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет традиционный обзор самых интересных культурных событий предстоящих выходных.

Сегодня гидом НСН выступил актер Никита Высоцкий, рассказавший о событиях, приуроченных к 85-летию со Дня рождения его отца Владимира Высоцкого, которое страна отмечала 25 января.

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В последние январские выходные в Москве выступят СерьГа (клуб «16 тонн», 27 января), и Найк Борзов («Magnus Locus», 27 января), «АукцЫон» порадует нижегородскую публику (27 января), а Баста выступит в Сочи (28 января).

Shaman, представивший сегодня новый образ и новый клип «Исповедь», в ближайшие дни выступит в Ессентуках (29 января) и Ставрополе (30 января).

Кроме того, в эфире Первого канала 28 января покажут концерт, приуроченный к церемонии вручения премии Фонда Владимира Высоцкого «Своя колея», в рамках которого песни барда исполнят Сергей Галанин, Лариса Долина, Александр Ф. Скляр, Гоша Куценко и Сергей Безруков.

Никита Высоцкий рассказал НСН, что сам выбирал артистов для концерта, и порекомендовал всем сходить на концерты Галанина, Сукачева и Скляра.

«Уже 26-й раз мы делаем эту программу, ей много лет, мы собираем артистов и я имею к этому отношение. Творчество Сергея я люблю, я дружу с ним давно. Была бы возможность, пошел бы на концерт, конечно. Наверное, это люди примерно моего возраста, я очень давно и музыку их слушаю, и их многих знаю. И к Гарику, конечно, я бы советовал пойти, и к Сане Скляру, мне нравится такая музыка. И Гоша Куценко мне нравится. Вообще в этой программе участвуют люди, которые мне нравятся, потому что во многом эту программу я формирую. Я за все хорошее против всего плохого», - сказал Высоцкий.

Кстати, группа Гоши Куценко «ГК» дает сегодня московский концерт, на который все билеты проданы.

Кроме того, в двух столицах в выходные пройдет трехдневный музыкальный фестиваль «Будущее» (Москва: «VK Stadium», 26-28 января; Санкт-Петербург: 27–28 января), на котором выступят более 20 артистов нового поколения, в том числе Хаски, RAM, Мукка, Слава КПСС и другие.

