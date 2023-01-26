«Гарик, Серега и Одесса Высоцкого»: Культурный гид страны на выходные
Никита Высоцкий в эфире НСН похвалил новый фильм об отце, а также Сукачева, Галанина и Куценко, театралы выбирают между Бузовой и Бэтменом, ну а дети ждут кота-афериста.
Концерты: «За все хорошее!»
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет традиционный обзор самых интересных культурных событий предстоящих выходных.
Сегодня гидом НСН выступил актер Никита Высоцкий, рассказавший о событиях, приуроченных к 85-летию со Дня рождения его отца Владимира Высоцкого, которое страна отмечала 25 января.
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В последние январские выходные в Москве выступят СерьГа (клуб «16 тонн», 27 января), и Найк Борзов («Magnus Locus», 27 января), «АукцЫон» порадует нижегородскую публику (27 января), а Баста выступит в Сочи (28 января).
Shaman, представивший сегодня новый образ и новый клип «Исповедь», в ближайшие дни выступит в Ессентуках (29 января) и Ставрополе (30 января).
Кроме того, в эфире Первого канала 28 января покажут концерт, приуроченный к церемонии вручения премии Фонда Владимира Высоцкого «Своя колея», в рамках которого песни барда исполнят Сергей Галанин, Лариса Долина, Александр Ф. Скляр, Гоша Куценко и Сергей Безруков.
Никита Высоцкий рассказал НСН, что сам выбирал артистов для концерта, и порекомендовал всем сходить на концерты Галанина, Сукачева и Скляра.
«Уже 26-й раз мы делаем эту программу, ей много лет, мы собираем артистов и я имею к этому отношение. Творчество Сергея я люблю, я дружу с ним давно. Была бы возможность, пошел бы на концерт, конечно. Наверное, это люди примерно моего возраста, я очень давно и музыку их слушаю, и их многих знаю. И к Гарику, конечно, я бы советовал пойти, и к Сане Скляру, мне нравится такая музыка. И Гоша Куценко мне нравится. Вообще в этой программе участвуют люди, которые мне нравятся, потому что во многом эту программу я формирую. Я за все хорошее против всего плохого», - сказал Высоцкий.
Кстати, группа Гоши Куценко «ГК» дает сегодня московский концерт, на который все билеты проданы.
Кроме того, в двух столицах в выходные пройдет трехдневный музыкальный фестиваль «Будущее» (Москва: «VK Stadium», 26-28 января; Санкт-Петербург: 27–28 января), на котором выступят более 20 артистов нового поколения, в том числе Хаски, RAM, Мукка, Слава КПСС и другие.
Театр: Виртуальная королева и спящие красавицы
В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии «Kassir.ru», спектакль «Бэтмен против Брежнева» в Театре на Малой Бронной и комедия положений «Мужчина нарасхват» в ДК им. Зуева, главную роль в которой играет экс-ведущая «Дома-2» Ольга Бузова.
На прошлой неделе этот спектакль с Бузовой вошел в ТОП популярности в Санкт—Петербурге, что расстроило депутата Госдумы Виталия Милонова, в интервью НСН сравнившего эту постановку с чипсами на фоне высокой кухни.
Со своей стороны, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов ранее говорил НСН, что Бузова – «королева виртуального мира», которая никогда не будет «вместе с театром».
Нижегородские театралы в выходные отправятся на спектакль «Лев зимой» с Максимом Авериным, краснодарские – на «Хануму», а хабаровская публика активно скупала билеты на мюзикл-блокбастер «Капитанская дочка».
Любители оперы и балета также не будут скучать в выходные. Их ждут сразу две «Спящих красавицы» - в Кремле и Мариинке, а также «Анна Каренина» (в московском Театре оперетты), «Щелкунчик» (в Екатеринбурге), «Демон Онегина» (в Петербурге) и Крещенский фестиваль в Новой опере.
Кино: Одесса Высоцкого и шведский «Оскар»
В рамках нового киноуикенда, который стартует в России уже сегодня, нас ждут две интересных премьеры.
Это документальный фильм «Высоцкий. Неизвестные страницы. "Одесская тетрадь"», приуроченный к 85-летию. Владимира Семеновича и рассказывающий об «одесском периоде» в жизни поэта, а также картина якутского режиссера Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана», завоевавшая недавно гран-при первого фестиваля авторского кино «Зимний» и удостоившаяся похвалы министра культуры Ольги Любимовой.
Никита Высоцкий рассказал НСН, что ему понравился фильм об отце, и он рекомендует его посмотреть.
«Кто-то называет одесский период ключевым, кто-то что-то другое говорит. Безусловно, это очень важная часть его жизни, очень большая, очень много людей, творческих, интересных, с которыми он там общался. Это и со студией связано и просто с друзьями, с моряками, с которыми он дружил, капитаны теплоходов. На мой взгляд, это интересно: много вещей, много песен , которые там родились, не только «Москва-Одесса». Там много любопытных вещей: и про Алексея Штурмина (один из основоположников каратэ в СССР – прим. НСН), отцовского товарища, и про других людей. На мой взгляд, это имеет смысл тем, кто любит Высоцкого. Это не исчерпывающий фильм, поскольку в кино нельзя так просто закрыть тему, тема очень большая, но, на мой взгляд, это интересно», - отметил директор Музея Владимира Высоцкого.
При этом Никита Владимирович отметил, что оценивает фильмы об отце «не по принципу, насколько это смотрибельно, а насколько это соответствует действительности».
В числе других кинопремьер недели британско-американский мультфильм «Изумительный Морис» о болтливом коте-аферисте, который вместе с друзьями борется со злом в Дрянь-Блинцбурге.
Кроме того, в российских кинотеатрах сейчас можно легально посмотреть фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда «Треугольник печали», номинированный недавно на «Оскар».
Всего на победу в номинации «Лучший фильм» претендуют 10 картин. В их числе, в частности, «Элвис», который хвалил в интервью НСН стилист Сергей Зверев, «Фабельманы» Стивена Спилберга, взявшие недавно «Золотой глобус», и «Аватар: Путь воды», который, по данным СМИ, также можно посмотреть в некоторых российских кинотеатрах.
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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