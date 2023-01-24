«Аватар» и «Фабельманы» номинированы на «Оскар» в категории лучший фильм
Объявлены номинанты на премию «Оскар» в категории лучший фильм. Список появился на сайте кинопремии.
За статуэтку будут бороться картины Стивена Спилберга «Фабельманы», «Тар» Тодда Филда, «На западном фронте без перемен» Эдварда Гербера, «Элвис» База Лурмана, «Аватар: путь воды» Джеймса Кэмерона и другие. Всего в номинации представлены десять работ.
В категории «Лучший полнометражный документальный фильм» представлен фильм «Навальный» канадского режиссера Дэниела Роэра. Сам режиссер относит его к жанру политического триллера.
Кроме того, за победу в номинации «Лучший короткометражный документальный фильм» поборется картина режиссеров из Якутии Евгении и Максима Арбугаевых «Выход». Лента затрагивает проблему глобального потепления в Арктике. Фильм снимался на берегу Чукотского моря.
Торжественная церемония вручения «Оскаров» намечена на 12 марта. Она пройдет в Лос-Анджелесе.
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