«Мечты серферов и чипсы Бузовой»: Культурный гид страны на выходные
Виталий Милонов сказал в эфире НСН, что любит Кинчева и джаз, разбил спектакль с Бузовой, сравнив ее с Киркоровым и чипсами, и вспомнил о битве «Чебурашки» с «Аватаром».
Концерты: Плюс «Алиса», минус «Танцы»
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий предстоящих выходных.
Сегодня гидом НСН выступил депутат Госдумы из Петербурга Виталий Милонов, рассказавший о вкусах культурной столицы.
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Музыкальный уикенд начнется в Москве в пятницу с новогоднего концерта «Танцев Минус» (20 января, клуб «16 тонн») и главного выступления «Мельницы» (20 января, «1930») в рамках тура «Сердце ястреба».
В субботу любители этники сходят на Линду (21 января, «АкадемДжазКлуб»), а поклонники ска – на «Distemper» (21 января, «Vibe Hall»).
Тем временем Louna, выступавшая в эти дни в Астане, Алматы и Ташкенте, 21 января даст концерт в Ереване, а 22-го – в Тбилиси.
Виталий Милонов сказал НСН, что не является фанатом «Танцев Минус», посоветовав всем сходить на джаз и «Алису».
«Мне не нравятся "Танцы минус", поэтому я ничего не могу сказать. Если бы я был в Петербурге, я бы с удовольствием сходил на Кинчева и "Алису", я с удовольствием послушал бы Константина. Я люблю сходить в джаз-клуб, в какое-нибудь место, где есть живая музыка. Полным-полно клубов, где играют неплохие музыканты. Я люблю более акустические инструменты, какой-нибудь рокабилли можно послушать. Есть люди, которым нравится современная эстрада. Ну нравится и нравится, что я могу сделать? Но когда Филипп Киркоров выступает на сцене в перьях, это его амплуа и естественная среда обитания, а когда Бузова вылезает из перьев и пытается втиснуться, как слон в посудную лавку, это никуда не годится», - сказал Милонов.
При этом он отметил, что пока не слышал новый альбом «Алисы» «Дудка», занявший второе место в новогоднем рейтинге «Национальной службы новостей»
Со своей стороны, лидер группы «Мельница» Хелависа рассказала НСН об особенностях московского концерта.
«Это будет завершающий концерт рождественской программы. Это практически родная нам площадка "1930", там и достаточно места, и достаточно уютно, и при этом можно сделать хороший звук. Выступления основываются на программе "Сердце ястреба", которую мы играем в этом сезоне, но с определенными праздничными твистами. Звучит больше песен с рождественской и зимней тематикой, например, "Филидель", одна из наших самых рождественских песен. В этой программе достаточно огоньков и волшебства», - пообещала она.
Театр: «Чипсы вместо высокой кухни»
В число самых популярных театральных постановок выходных, по версии «Kassir.ru», вошли спектакли «Поцелуй. Конармия» в Театре на Таганке, «Укрощение строптивой» в Театре им. Моссовета и «Женщины Есенина» во МХАТе им. Горького.
«Поцелуй. Конармия» режиссера Дениса Азарова основан на рассказах Исаака Бабеля, написанных в годы Гражданской войны. «Укрощение строптивой» с участием Юлии Высоцкой - это первая часть «шекспировской трилогии», задуманной режиссером Андреем Кончаловским. «Женщин Есенина» играют Екатерина Волкова (Айседора Дункан), Алиса Гребенщикова (Зина Райх), Агния Кузнецова (Галя Бениславская) и Наталия Медведева (Соня Толстая), самого поэта - Андрей Вешкурцев, а его мать – Екатерина Стриженова.
Тем временем театралы Петербурга активно скупали билеты на спектакль с Ольгой Бузовой «Мужчина нарасхват» и «Скамейку» с Гошей Куценко и Ириной Апексимовой.
Виталий Милонов признался НСН, что расстроен таким выбором жителей культурной столицы.
«Это обидно, что в культурную жизнь Петербурга внесена вот такая адская повесточка. Я не знаю, кто пустил эту женщину в театр? Я не против видеть Ольгу Бузову в театре, но только в качестве зрителя. Ее кто-то позвал туда в качестве актрисы и поиздевался над ней. Я считаю, что Бузова в театре – это оскорбление русского театра. Это просто неэтично, потому что человек не умеет этого делать и туда ходят только поиздеваться над ней, высмеять ее. Надо сказать спокойно Оле, что они просто издеваются над тобой, это не по-настоящему, тебя никто не любит и они ходят, чтобы потом показывать на тебя пальцем», - сказал Милонов.
При этом он отметил, что ходить в Мариинский театр довольно дорого, сравнив спектакль Бузовой с чипсами.
«В Мариинку ты каждый раз не пойдешь, это дорого и не для всех, да и всех не вместит она. К сожалению, количество посещений публичных домов больше, чем количество посещений библиотек. Пошлость и гадость, к сожалению, всегда более востребована, чем нормальное искусство, но ходить в Петербурге на Бузову это просто моветон. Но я понимаю, что в Петербурге полно людей, которые сюда недавно приехали, живут в Мурино или где-то еще, и они хотят немножечко подпитаться в каком-то смысле провинциальностью. Тяжело смотреть на Чарльза Камерона, на всю архитектуру и все искусство петербуржское, а им хочется каких-то чипсов. Ешь высокую кухню, а почему-то хочется чипсов и "Макдоналдс". Видимо люди, которые еще не до конца оторвались от провинциальности, подпитываются этим серфстримингом от искусства», – подчеркнул парламентарий.
Милонов выразил надежду, что Бузова не будет петь на спектакле, назвав ее вокальные опыты «плевком в сторону русского искусства».
При этом музыкальная группа Гоши Куценко «ГК» даст в ближайшие дни сразу несколько концертов в Москве (19, 23 и 26 января).
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев приглашал НСН на выступление своей группы «Guber Band», а бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова - на свой концерт.
Кино: Мечты серферов и возвращение итальянцев
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. В его рамках в кинотеатрах выйдут порядка 10 фильмов, в числе которых несколько отечественных премьер.
Картина «Путь за мечтой» расскажет историю первого в советском союзе серфера Николая Попова. «Верблюжью дугу» Виталия Суслина и «Молодость» Дмитрия Давыдова эксперты уже видели в рамках 44-го Московского международного кинофестиваля.
Любителей советской классики порадует перевыпуск в кино легендарной комедии «Невероятные приключения итальянцев в России» с Андреем Мироновым, а малыши увидят зимние приключения «Турбозавров».
Ну а в столичном кинотеатре «Художественный» с 23 по 30 января можно будет посмотреть фильмы Андрея Тарковского «Зеркало», «Сталкер» и «Солярис».
Виталий Милонов сказал НСН, что любит ходить с детьми в кино, однако там, где он сейчас находится, не до победы «Чебурашки» над «Аватаром».
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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