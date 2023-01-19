«Мечты серферов и чипсы Бузовой»: Культурный гид страны на выходные

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«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий предстоящих выходных.

Сегодня гидом НСН выступил депутат Госдумы из Петербурга Виталий Милонов, рассказавший о вкусах культурной столицы.

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Музыкальный уикенд начнется в Москве в пятницу с новогоднего концерта «Танцев Минус» (20 января, клуб «16 тонн») и главного выступления «Мельницы» (20 января, «1930») в рамках тура «Сердце ястреба».

В субботу любители этники сходят на Линду (21 января, «АкадемДжазКлуб»), а поклонники ска – на «Distemper» (21 января, «Vibe Hall»).

Тем временем Louna, выступавшая в эти дни в Астане, Алматы и Ташкенте, 21 января даст концерт в Ереване, а 22-го – в Тбилиси.

Виталий Милонов сказал НСН, что не является фанатом «Танцев Минус», посоветовав всем сходить на джаз и «Алису».

«Мне не нравятся "Танцы минус", поэтому я ничего не могу сказать. Если бы я был в Петербурге, я бы с удовольствием сходил на Кинчева и "Алису", я с удовольствием послушал бы Константина. Я люблю сходить в джаз-клуб, в какое-нибудь место, где есть живая музыка. Полным-полно клубов, где играют неплохие музыканты. Я люблю более акустические инструменты, какой-нибудь рокабилли можно послушать. Есть люди, которым нравится современная эстрада. Ну нравится и нравится, что я могу сделать? Но когда Филипп Киркоров выступает на сцене в перьях, это его амплуа и естественная среда обитания, а когда Бузова вылезает из перьев и пытается втиснуться, как слон в посудную лавку, это никуда не годится», - сказал Милонов.

При этом он отметил, что пока не слышал новый альбом «Алисы» «Дудка», занявший второе место в новогоднем рейтинге «Национальной службы новостей»

Со своей стороны, лидер группы «Мельница» Хелависа рассказала НСН об особенностях московского концерта.

«Это будет завершающий концерт рождественской программы. Это практически родная нам площадка "1930", там и достаточно места, и достаточно уютно, и при этом можно сделать хороший звук. Выступления основываются на программе "Сердце ястреба", которую мы играем в этом сезоне, но с определенными праздничными твистами. Звучит больше песен с рождественской и зимней тематикой, например, "Филидель", одна из наших самых рождественских песен. В этой программе достаточно огоньков и волшебства», - пообещала она.

