«Королева виртуального мира»: Грымов объяснил отмену спектакля с Бузовой

«Изначально, когда эта информация появилась, я сразу сказал, что все это закончится очень быстро, потому что театр – это совершенно отдельный мир, очень искренний и тонкий. И когда у Бузовой и Боякова (худрук театра Эдуард Бояков – прим. НСН) была надежда на больше продажи, я сказал, что этого не будет. Люди, которые подписаны на Бузову, они там же и остаются в соцсетях, им не надо в другой мир. Бузова – абсолютно виртуальный персонаж – она там «родилась», в этом виртуальном телевизоре и продолжила там развивать свои «способности». Я предупреждал, что ничего не будет и это только раскачает ситуацию во МХАТе, нанесет удар по репутации и по продажам. Теперь мои слова подтвердились», – сказал Грымов.

Он высказал мнение, что Бузова и театр никогда не будут вместе, признав при этом, что для своей аудитории она является «королевой».

«Для меня изначально это был нежизнеспособный проект, Бузова не может иметь никакого отношения ни к какому театру, это очевидно. Не соединяются запросы, не соединяются аудитории. Бузова – королева виртуального мира, там она будет, а театр – это увеличительное стекло, в котором проверяются все способности человека, поэтому Бузова и театр никогда вместе не будут», - предрекает режиссер.

Грымов также сообщал о росте продаж театра «Модерн» в пандемию, отвергнув связь коронавируса с проблемами спектакля «Чудесный грузин».

«В «Модерне» из-за пандемии мы примерно на 18% увеличили продажи. Динамика растет и благодаря QR-кодам стали увеличиваться глубокие продажи, когда билеты продаются на месяц или два вперед. До этого такого не было, а сегодня продажи гораздо активнее, например, «Петра I» мы уже на декабрь продаем», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

МХАТ им. М. Горького 11 июня представил премьеру спектакля о молодом Иосифе Сталине «Чудесный грузин». Второстепенную роль певицы Бэллы Шанталь исполнила Бузова. Худрук театра Эдуард Бояков сказал тогда, что очень доволен данной постановкой, которая, по его мнению, может стать, «потенциальной удачей». Планировалось, что после «доводки» спектакль будет сыгран в ноябре.