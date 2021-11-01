«Королева виртуального мира»: Грымов объяснил отмену спектакля с Бузовой
Юрий Грымов сказал НСН, что репутация и продажи МХАТа пострадали из-за Ольги Бузовой, а не из-за пандемии.
Режиссер театра и кино, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» усомнился в театральных перспективах Ольги Бузовой и отправил ее обратно в «виртуальный мир».
МХАТ имени Горького ранее объявил об отмене ближайшего спектакля «Чудесный грузин» с участием Бузовой в связи с плохими продажами билетов. По данным Бузовой, все билеты на спектакль продали. В театре признали это, пояснив, что решение об отмене принималось, когда продажи были плохими, а пока шел приказ, билеты раскупили.
«Изначально, когда эта информация появилась, я сразу сказал, что все это закончится очень быстро, потому что театр – это совершенно отдельный мир, очень искренний и тонкий. И когда у Бузовой и Боякова (худрук театра Эдуард Бояков – прим. НСН) была надежда на больше продажи, я сказал, что этого не будет. Люди, которые подписаны на Бузову, они там же и остаются в соцсетях, им не надо в другой мир. Бузова – абсолютно виртуальный персонаж – она там «родилась», в этом виртуальном телевизоре и продолжила там развивать свои «способности». Я предупреждал, что ничего не будет и это только раскачает ситуацию во МХАТе, нанесет удар по репутации и по продажам. Теперь мои слова подтвердились», – сказал Грымов.
Он высказал мнение, что Бузова и театр никогда не будут вместе, признав при этом, что для своей аудитории она является «королевой».
«Для меня изначально это был нежизнеспособный проект, Бузова не может иметь никакого отношения ни к какому театру, это очевидно. Не соединяются запросы, не соединяются аудитории. Бузова – королева виртуального мира, там она будет, а театр – это увеличительное стекло, в котором проверяются все способности человека, поэтому Бузова и театр никогда вместе не будут», - предрекает режиссер.
Грымов также сообщал о росте продаж театра «Модерн» в пандемию, отвергнув связь коронавируса с проблемами спектакля «Чудесный грузин».
«В «Модерне» из-за пандемии мы примерно на 18% увеличили продажи. Динамика растет и благодаря QR-кодам стали увеличиваться глубокие продажи, когда билеты продаются на месяц или два вперед. До этого такого не было, а сегодня продажи гораздо активнее, например, «Петра I» мы уже на декабрь продаем», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
МХАТ им. М. Горького 11 июня представил премьеру спектакля о молодом Иосифе Сталине «Чудесный грузин». Второстепенную роль певицы Бэллы Шанталь исполнила Бузова. Худрук театра Эдуард Бояков сказал тогда, что очень доволен данной постановкой, которая, по его мнению, может стать, «потенциальной удачей». Планировалось, что после «доводки» спектакль будет сыгран в ноябре.
В свою очередь, актер Сергей Безруков признался тогда, что порадовался тому, что основатель театра Константин Станиславский не дожил до того момента, когда на сцене театра будет играть «та, фамилию которой я не буду называть».
Со своей стороны, писатель, политик и заместитель художественного руководителя театра МХАТа Захар Прилепин сказал тогда «Радиоточке НСН», что большинство критиков не видели Бузову на сцене, высказав мнение, что она может быть «одаренным человеком» и ей надо «дать шанс».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,6 млн+40 402 / сут.
Умерли
240 тыс.+1 155 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+23 187 / сут.
- В Красноярске подросток ударил ножом 11-летнего мальчика
- СМИ: в России прекращены продажи специй бренда Santa Maria
- В островном Королевстве Тонга ввели локдаун из-за единственного случая COVID-19
- Медики назвали инфаркт «противопоказанием к вакцинации»
- Ноябрь в России будет на 3℃ теплее нормы
- В столичном транспорте усилен контроль за масочным режимом
- «Врачи демонстрируют геройство»: Песков прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России
- В Кремле раскрыли о чем говорили Лавров с Байденом на G20
- Кремль: Путин не выступит на климатическом саммите в Глазго
- Песков назвал вырванными из контекста слова Мурашко о «Спутнике Лайт»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru