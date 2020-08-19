Военный эксперт назвал недостатки армии Белоруссии

«Я не случайно говорил о национально-территориальной обороне, потому что каждый белорусский молодой человек от 18 до 45 лет является резервистом и при необходимости готов вступить в строй», - рассказал он.

По его словам, Белоруссия способна защищать свою территорию.

Ранее президент Белоруссии привел в полную боевую готовность вооруженные силы на западных границах страны. По его словам, против Белоруссии ведутся «скоординированные действия» как внутри страны, так и за ее пределами.

