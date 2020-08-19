Военный эксперт назвал недостатки армии Белоруссии

Военный обозреватель Виктор Литовкин оценил в эфире НСН состояние Вооруженных сил Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совбеза заявил, что готов дать «серьезный отпор» в случае внешнего вмешательства в дела Белоруссии.

Военный обозреватель Виктор Литовкин назвал в эфире НСН достоинства и недостатки Вооруженных сил Белоруссии.

«Вооруженные силы Белоруссии придерживаются стратегии национально-территориальной обороны. У них сравнительно небольшие Вооруженные силы, где-то в пределах 36-40 тысяч человек. Нет ракетных войск военно-стратегического назначения, нет военно-морского флота, потому что у Белоруссии нет морей, нет стратегической авиации. Но есть хорошо подготовленный спецназ, мотострелковые, танковые части, артиллерийские части», - сказал Литовкин.

По мнению военного обозревателя, Белоруссия имеет достаточно боеспособную армию.

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«Я не случайно говорил о национально-территориальной обороне, потому что каждый белорусский молодой человек от 18 до 45 лет является резервистом и при необходимости готов вступить в строй», - рассказал он.

По его словам, Белоруссия способна защищать свою территорию.

Ранее президент Белоруссии привел в полную боевую готовность вооруженные силы на западных границах страны. По его словам, против Белоруссии ведутся «скоординированные действия» как внутри страны, так и за ее пределами.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоБелоруссияАрмия
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