Военный эксперт назвал недостатки армии Белоруссии
Военный обозреватель Виктор Литовкин оценил в эфире НСН состояние Вооруженных сил Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совбеза заявил, что готов дать «серьезный отпор» в случае внешнего вмешательства в дела Белоруссии.
Военный обозреватель Виктор Литовкин назвал в эфире НСН достоинства и недостатки Вооруженных сил Белоруссии.
«Вооруженные силы Белоруссии придерживаются стратегии национально-территориальной обороны. У них сравнительно небольшие Вооруженные силы, где-то в пределах 36-40 тысяч человек. Нет ракетных войск военно-стратегического назначения, нет военно-морского флота, потому что у Белоруссии нет морей, нет стратегической авиации. Но есть хорошо подготовленный спецназ, мотострелковые, танковые части, артиллерийские части», - сказал Литовкин.
По мнению военного обозревателя, Белоруссия имеет достаточно боеспособную армию.
«Я не случайно говорил о национально-территориальной обороне, потому что каждый белорусский молодой человек от 18 до 45 лет является резервистом и при необходимости готов вступить в строй», - рассказал он.
По его словам, Белоруссия способна защищать свою территорию.
Ранее президент Белоруссии привел в полную боевую готовность вооруженные силы на западных границах страны. По его словам, против Белоруссии ведутся «скоординированные действия» как внутри страны, так и за ее пределами.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
937 тыс.+4 828 / сут.
Умерли
15 989+117 / сут.
Выздоровели
749 тыс.+6 795 / сут.
- Лукашенко поручил усилить охрану границы
- Алексиевич вошла в президиум Координационного совета оппозиции в Белоруссии
- Лукашенко попросил Путина сказать Меркель, чтобы «не вмешивались»
- Лукашенко призвал СМИ не допустить столкновения с русским народом
- «Панические настроения»: Мясников оценил слухи о новом карантине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru