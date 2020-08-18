Белорусская армия приведена в полную боеготовность на западной границе страны

Александр Лукашенко привел в полную боевую готовность вооруженные силы на западных границах страны. Об этом сообщает агентство БелТА. На минувшей неделе президент Белоруссии заявил, что на границах республики с Польшей и прибалтийскими странами наращивается военный контингент.

По его словам, против Белоруссии ведутся «скоординированные действия» как внутри страны, так и за ее пределами.

Между тем, в МИД Польши и Литвы опровергли заявления белорусского лидера о наращивании военного контингента на границах с республикой.