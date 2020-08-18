Белорусская армия приведена в полную боеготовность на западной границе страны
Александр Лукашенко привел в полную боевую готовность вооруженные силы на западных границах страны. Об этом сообщает агентство БелТА. На минувшей неделе президент Белоруссии заявил, что на границах республики с Польшей и прибалтийскими странами наращивается военный контингент.
По его словам, против Белоруссии ведутся «скоординированные действия» как внутри страны, так и за ее пределами.
Между тем, в МИД Польши и Литвы опровергли заявления белорусского лидера о наращивании военного контингента на границах с республикой.
А ранее стало известно, что Александр Лукашенко подписал указ о награждении медалями «За безупречную службу» более сотни представителей силовых ведомств.
Медали первой степени полагаются 21 сотруднику органов внутренних дел, второй степени – 51 сотруднику, медалей третьей степени удостоены более сотни силовиков. Соответствующий документ опубликован на национальном портале правовой информации, подчеркивает РИА ФАН.
Политолог и авторитетный эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН объяснил значение наградной медали и рассказал об условиях её получения.
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