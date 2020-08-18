Белорусская армия приведена в полную боеготовность на западной границе страны

Александр Лукашенко привел в полную боевую готовность вооруженные силы на западных границах страны. Об этом сообщает агентство БелТА. На минувшей неделе президент Белоруссии заявил, что на границах республики с Польшей и прибалтийскими странами наращивается военный контингент.

По его словам, против Белоруссии ведутся «скоординированные действия» как внутри страны, так и за ее пределами.

Между тем, в МИД Польши и Литвы опровергли заявления белорусского лидера о наращивании военного контингента на границах с республикой.

«Пускай сами разбираются». В Совфеде отказались вмешиваться в дела Белоруссии

А ранее стало известно, что Александр Лукашенко подписал указ о награждении медалями «За безупречную службу» более сотни представителей силовых ведомств.

Медали первой степени полагаются 21 сотруднику органов внутренних дел, второй степени – 51 сотруднику, медалей третьей степени удостоены более сотни силовиков. Соответствующий документ опубликован на национальном портале правовой информации, подчеркивает РИА ФАН.

Политолог и авторитетный эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН объяснил значение наградной медали и рассказал об условиях её получения.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:АрмияАлександр ЛукашенкоБелоруссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры