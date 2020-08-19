В Кремле отреагировали на данные о движении спецтехники в сторону Белоруссии

Российская военная техника находится на территории РФ, поэтому в сообщениях о том, что она якобы направляется к белорусской границе, «нечего комментировать». Об этом заявил в среду, 19 августа, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Первые сообщения очевидцев о том, что военные фургоны без номеров, похожие на транспорт Росгвардии, направляются из Москвы и Санкт-Петербурга в направлении Белоруссии, появились ещё вечером 16 августа. Их растиражировали СМИ.