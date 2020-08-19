В Кремле отреагировали на данные о движении спецтехники в сторону Белоруссии

Российская военная техника находится на территории РФ, поэтому в сообщениях о том, что она якобы направляется к белорусской границе, «нечего комментировать». Об этом заявил в среду, 19 августа, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Первые сообщения очевидцев о том, что военные фургоны без номеров, похожие на транспорт Росгвардии, направляются из Москвы и Санкт-Петербурга в направлении Белоруссии, появились ещё вечером 16 августа. Их растиражировали СМИ.

СМИ: Из Москвы и Петербурга выехали колонны спецтехники без номеров

Песков сегодня сообщил, что в Кремле пока не видят потребности в оказании Минску помощи в рамках договора ОДКБ. Это, по словам его словам, признаёт и белорусское руководство.

Представитель российского президента также добавил, что не располагает информацией о возможном полёте самолёта ФСБ в Минск. О нём со ссылкой на мониторинговые сервисы написало издание РБК, отметив, что этим бортом порой летает директор ФСБ Александр Бортников.

В Белоруссии уже больше недели продолжаются протестные митинги против переизбрания Александра Лукашенко. Оппозиция не признаёт результаты выборов 9 августа, считая их сфальсифицированными.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоБелоруссияДмитрий Песков
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