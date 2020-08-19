Лукашенко пообещал дать «серьезный отпор» внешнему вмешательству
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совбеза заявил, что готов дать «серьезный отпор» в случае внешнего вмешательства в дела Белоруссии.
Глава государства отметил, что белорусские власти не находятся в одиночестве. По его словам, в провластных митингах приняли участие в общей сложности около 100 тысяч человек.
«Если кто-то думает, что тут власть наклонилась и зашаталась, ошибаетесь. И хочу сказать, что власти есть на кого опереться. Поэтому мы не дрогнем. Мы свой путь пройдем так, как это следует», - приводил государственное агентство Белта слова президента.
Лукашенко также заявил, что в Гродно начали вывешивают польские флаги, но подобные акции будут пресечены.
В Белоруссии проходят протесты против официальных результатов президентских выборов, согласно которым победил действующий глава государства Александр Лукашенко. На этой неделе рабочие нескольких крупных промышленных предприятий начали забастовки.
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