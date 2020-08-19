Лукашенко пообещал дать «серьезный отпор» внешнему вмешательству

«Если кто-то думает, что тут власть наклонилась и зашаталась, ошибаетесь. И хочу сказать, что власти есть на кого опереться. Поэтому мы не дрогнем. Мы свой путь пройдем так, как это следует», - приводил государственное агентство Белта слова президента.

Лукашенко также заявил, что в Гродно начали вывешивают польские флаги, но подобные акции будут пресечены.

В Белоруссии проходят протесты против официальных результатов президентских выборов, согласно которым победил действующий глава государства Александр Лукашенко. На этой неделе рабочие нескольких крупных промышленных предприятий начали забастовки.

