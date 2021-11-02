«Личное дело государства»: В Госдуме ответили насчет усиления войск на украинской границе
Россия не собирается нападать на Украину, заявил зампред по обороне Юрий Швыткин, но возможны провокации.
Любые перемещения войск внутри страны являются прерогативой российского руководства и не касаются других государств, заявил заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ранее издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы показана концентрация российских войска и техники на границе с Украиной.
«Я не располагаю информацией о концентрации российских войск и техники на границе с Украиной. Единственное, что я могу сказать – это то, что передислокация наших войск, в том числе проведение учений, является личным делом нашего государства. Никто не вправе осуждать эти действия извне, тем более страны Запада, которые используют агрессивную риторику по отношению к нашему государству. Нужно обратить внимания США и многих стран Европы на действия Украины, которые используют беспилотники турецкого производства в отношении народного ополчения Донбасса, ставя тем самым под срыв мирное урегулирование на юго-востоке Украины», - заявил Швыткин.
По словам зампреда комитета по обороне, подготовку к активным действиям демонстрирует Украина, а не Россия.
«О войне речи не идет с нашей стороны, мы ни на кого нападать не собираемся, это аксиома действий и верховного главнокомандующего, и всего нашего народа. Что касается сегодняшних событий на юго-востоке Украины, на мой взгляд, со стороны ВС Украины и руководства Украины предпринимаются различные провокационные действия, в том числе, применение беспилотников, продолжающиеся обстрелы со стороны украинских вооруженных сил. Это может быть предпосылкой с их стороны к возможному силовому варианту решения проблемы с ЛНР и ДНР», - подчеркнул депутат.
При этом ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «некачественными вбросами» публикации о якобы переброске военной техники России к границам Украины. Изучение этих фейков представитель Кремля назвал бессмысленной тратой времени.
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