«Личное дело государства»: В Госдуме ответили насчет усиления войск на украинской границе

«Я не располагаю информацией о концентрации российских войск и техники на границе с Украиной. Единственное, что я могу сказать – это то, что передислокация наших войск, в том числе проведение учений, является личным делом нашего государства. Никто не вправе осуждать эти действия извне, тем более страны Запада, которые используют агрессивную риторику по отношению к нашему государству. Нужно обратить внимания США и многих стран Европы на действия Украины, которые используют беспилотники турецкого производства в отношении народного ополчения Донбасса, ставя тем самым под срыв мирное урегулирование на юго-востоке Украины», - заявил Швыткин.

По словам зампреда комитета по обороне, подготовку к активным действиям демонстрирует Украина, а не Россия.

«О войне речи не идет с нашей стороны, мы ни на кого нападать не собираемся, это аксиома действий и верховного главнокомандующего, и всего нашего народа. Что касается сегодняшних событий на юго-востоке Украины, на мой взгляд, со стороны ВС Украины и руководства Украины предпринимаются различные провокационные действия, в том числе, применение беспилотников, продолжающиеся обстрелы со стороны украинских вооруженных сил. Это может быть предпосылкой с их стороны к возможному силовому варианту решения проблемы с ЛНР и ДНР», - подчеркнул депутат.

При этом ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «некачественными вбросами» публикации о якобы переброске военной техники России к границам Украины. Изучение этих фейков представитель Кремля назвал бессмысленной тратой времени.

