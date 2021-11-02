Демонстративная защита: Военный эксперт объяснил стягивание российских войск к Украине
Константин Сивков уверен, что Россия вынуждена защищаться, но не от Украины, а от нападений США по всем фронтам.
Единственный способ избежать военного противостояния с НАТО – дать понять, что этот конфликт невыгоден США, заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые якобы подтверждают недавние сообщения о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.
«Такие данные есть. Я думаю, что это вынужденная мера нашего руководства, связанная с необходимостью компенсировать те военные напряженности, которые сейчас формируются в районе Донбасса и не только. На Дальнем Востоке американцы перебросили истребители на передовой аэродром на базе Алеутских островов, который никогда не использовался, который находится в районе 300 километров от нашего побережья. Мотивировали они это тем, что якобы необходимо рассредоточение из-за возможных бомбардировок аэродром со стороны РФ», - объяснил он.
По словам Сивкова, это не единственный признак подготовки американцев к наступлению, на данный момент активно отрабатывается нанесение удара с ракетами на Балтике и Черном море.
«Буквально вчера была высказана огромная озабоченность белорусской стороной о том, что поляки создают группировку танковую у границы с Белоруссией, при этом они создают там склады боеприпасов. Они создают там склады горючего, ремонтные предприятия. Далее Турция, во-первых, пропускает американские корабли в акваторию Чёрного моря, во-вторых, объявляет о создании зоны, контролируемой Турцией с охватом акватории Черного моря - от Греции до Грузии. Это достаточно долговременная игра», - рассказал он.
В сложившейся ситуации Россия не может не предпринимать решительных действий, которые, конечно, носят демонстративный характер, уверен военный эксперт.
«Теперь на этом фоне в любой момент может быть перекрыто Приднестровье, и нашему флоту придётся проводить операцию c высадкой морского десанта. Это тоже факт. Отработка нанесения удара по нашему флоту в Чёрном море - это как раз на этот случай. Если наши попытаются деблокировать Приднестровье, закрытое с одной стороной Украиной, с другой - Молдавией, то в этих условиях наш флот будет уничтожен американскими стратегическими бомбардировщиками. На этом фоне происходит интенсивное наращивание группировки украинских войск у границ ДНР и ЛНР. Турки заявили, что готовы передать им ещё байрактаров, их станет тогда 36 уже. Посмотрите по периметру. Все, что у нас происходит, это есть не что иное, как непосредственная подготовка к войне. Такая подготовка начинается в тех случаях, когда военный конфликт ожидается в ближайшие месяцы. Между Россией и США, между Россией и НАТО. Украина - это мелочь пузатая», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
В Донецке допускают, что украинские военные могут начать широкомасштабное наступление, выполняя приказ США, сказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-министр обороны непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков.
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