Демонстративная защита: Военный эксперт объяснил стягивание российских войск к Украине

Единственный способ избежать военного противостояния с НАТО – дать понять, что этот конфликт невыгоден США, заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые якобы подтверждают недавние сообщения о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.

«Такие данные есть. Я думаю, что это вынужденная мера нашего руководства, связанная с необходимостью компенсировать те военные напряженности, которые сейчас формируются в районе Донбасса и не только. На Дальнем Востоке американцы перебросили истребители на передовой аэродром на базе Алеутских островов, который никогда не использовался, который находится в районе 300 километров от нашего побережья. Мотивировали они это тем, что якобы необходимо рассредоточение из-за возможных бомбардировок аэродром со стороны РФ», - объяснил он.

По словам Сивкова, это не единственный признак подготовки американцев к наступлению, на данный момент активно отрабатывается нанесение удара с ракетами на Балтике и Черном море.