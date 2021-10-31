У Запада всегда Россия виновата. Военные эксперты – об активности военных на границе с Украиной
Военные эксперты в эфире НСН прокомментировали реакцию стран Запада на якобы новое наращивание численности ВС России на границе с Украиной.
По данным источников The Washington Post, официальные лица США и государств Европы якобы отмечают «возобновление наращивания численности российских войск рядом с украинской границей». На Западе эта ситуация вызвала «обеспокоенность, которая появилась в апреле».
Издание не называет страны, за исключением США, и чиновников, высказавших опасения из-за якобы возросшей военной активности России на границе с Украиной.
В апреле Минобороны России провело внеплановую проверку готовности войск Южного и Западного военных округов. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, все цели проверки были достигнуты. В мероприятиях были задействованы более 10 тысяч военных, 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.
Эти учения Украина и ряд западных стран в апреле восприняли как подготовку к войне в Донбассе. Евросоюз призывал к деэскалации и просил отвести войска от границ Украины, а Киев несколько раз заверил, что к наступлению на самопровозглашенные республики не готовится.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» считает, что коллективный Запад в обязательном порядке будет использовать Украину против России, пытаясь при этом создать «предпосылки, чтобы взорвать ситуацию в России изнутри, как в 1917 году» и строя планы по созданию баз НАТО с одобрения Киева. Предотвратить это могут только жёсткие меры со стороны России, причём, не только в районе украинской границы.
«В ответ нам надо будет развернуть базы в Венесуэле и на Кубе под боком у американцев, с размещением ракет – для начала, хотя бы оперативно-тактических комплексов «Искандер». На западной границе с Украиной в плане сухопутных войск – развёртывать, как минимум, несколько дивизий к тем, что уже есть. Части прикрытия – зенитные и ракетные войска. Поставлять дополнительно «Искандеры», которые могут оперативно и быстро расстреливать такие базы. Но всё это надо делать не сейчас, а только, если их начнут развёртывать. Необходимо будет также увеличить в этом районе количество боевой авиации, наращивать морские силы», - заявил эксперт.
Политолог-американист, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков отмечает в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что на сегодня правосудие Запада сводится к одной формуле – презумпция виновности России.
«У НАТО, большого западного мира, что бы ни происходило, всегда виновата Россия. Дальнейшее продолжение в том же духе означает смерть всей системы международных отношений. Раз нет справедливости, закона, правосудия, то, конечно, нам надо выстраивать свою линию. Например, Евразийский суд по правам человека был бы неплохим ответом Западу», - подчеркнул политолог.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что его беспокоит наращивание военного потенциала Североатлантического альянса у российских границ. Об этом он заявил в видеообращении к участникам IX Московской конференции по международной безопасности.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,5 млн+40 993 / сут.
Умерли
239 тыс.+1 158 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+27 115 / сут.
- СК сообщил о подробностях убийства двух девочек в Туве
- Тину Тернер, Jay-Z, Foo Fighters и ещё несколько музыкантов включили в Зал славы рок-н-ролла
- У Запада всегда Россия виновата. Военные эксперты – об активности военных на границе с Украиной
- В России установлен рекорд по числу инфицированных COVID-19 за сутки - почти 41 тысяча
- Россиянин Ян стал временным чемпионом UFC
- В Туве задержан подозреваемый в убийстве двух девочек - сестёр
- Bloomberg: США и Япония высказали опасения после заявления Путина о ценах на нефть
- Число отравившихся в Хургаде россиян выросло до 40
- WP: На Западе беспокоятся о наращивании российских войск у границы с Украиной
- Названы способы снижения стоимости ОСАГО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru