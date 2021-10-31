У Запада всегда Россия виновата. Военные эксперты – об активности военных на границе с Украиной

Эти учения Украина и ряд западных стран в апреле восприняли как подготовку к войне в Донбассе. Евросоюз призывал к деэскалации и просил отвести войска от границ Украины, а Киев несколько раз заверил, что к наступлению на самопровозглашенные республики не готовится.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» считает, что коллективный Запад в обязательном порядке будет использовать Украину против России, пытаясь при этом создать «предпосылки, чтобы взорвать ситуацию в России изнутри, как в 1917 году» и строя планы по созданию баз НАТО с одобрения Киева. Предотвратить это могут только жёсткие меры со стороны России, причём, не только в районе украинской границы.

«В ответ нам надо будет развернуть базы в Венесуэле и на Кубе под боком у американцев, с размещением ракет – для начала, хотя бы оперативно-тактических комплексов «Искандер». На западной границе с Украиной в плане сухопутных войск – развёртывать, как минимум, несколько дивизий к тем, что уже есть. Части прикрытия – зенитные и ракетные войска. Поставлять дополнительно «Искандеры», которые могут оперативно и быстро расстреливать такие базы. Но всё это надо делать не сейчас, а только, если их начнут развёртывать. Необходимо будет также увеличить в этом районе количество боевой авиации, наращивать морские силы», - заявил эксперт.