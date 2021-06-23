Путин заявил о наращивании сил НАТО у российских границ
Россию беспокоит наращивание военного потенциала Североатлантического альянса (НАТО) и российских границ. Об этом заявил президент России Владимир Путина в видеообращении к участникам IX Московской конференции по международной безопасности.
По его словам, Москва рассчитывает на то, что НАТО рассмотрит российские инициативы по снижению напряженности, но на данный момент альянс отказывает в рассмотрении соответствующих предложений.
Путин подчеркнул, что Россия готова к диалогу и конструктивным взаимоотношениям, в том числе в сфере вооружения.
Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в рамках Московской конференции по международной безопасности заявил, что Россия оставляет за собой право применять ядерной оружие в случае военной агрессии со стороны.
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