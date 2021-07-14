Смести режим? России предложили «контрреволюционный» способ защиты от баз НАТО на Украине

Свержение нынешнего режима в Киеве - самый действенный способ, позволяющий предотвратить развёртывание баз НАТО на Украине. Об этом заявил Telegram-каналом «Радиоточка НСН» в комментарии член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков.

«Организовать контр-цветную революцию на Украине и смести этот режим. Другого варианта, собственно, нет. В противном случае, нам надо готовиться к дополнительному наращиванию группировки войск на границе», - подчеркнул эксперт.

Проблему увеличения присутствия НАТО на Украине обсудили накануне на переговорах в Санкт-Петербурге президенты России и Белоруссии в части международной повестки. Об этом сегодня сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. В частности, речь шла о проведении масштабных учений и планах Альянса по строительству военных баз.

По словам Константина Сивкова, вероятность их появления на Украине весьма большая.

«Это нужно обоим врагам России – и украинской хунте, захватившей власть в Киеве, и американцам. Это будут, скорее всего, авиационные базы в сочетании с сухопутными силами спецопераций. Еще там могут размещаться зенитно-ракетные части, американские комплексы ПВО Patriot. За основу будут взяты варианты уже существующих баз в Польше, странах Балтии», - пояснил собеседник НСН.