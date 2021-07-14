Смести режим? России предложили «контрреволюционный» способ защиты от баз НАТО на Украине
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Сивков дал совет Путину и Лукашенко, как защититься от военной экспансии Запада.
Свержение нынешнего режима в Киеве - самый действенный способ, позволяющий предотвратить развёртывание баз НАТО на Украине. Об этом заявил Telegram-каналом «Радиоточка НСН» в комментарии член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков.
«Организовать контр-цветную революцию на Украине и смести этот режим. Другого варианта, собственно, нет. В противном случае, нам надо готовиться к дополнительному наращиванию группировки войск на границе», - подчеркнул эксперт.
Проблему увеличения присутствия НАТО на Украине обсудили накануне на переговорах в Санкт-Петербурге президенты России и Белоруссии в части международной повестки. Об этом сегодня сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. В частности, речь шла о проведении масштабных учений и планах Альянса по строительству военных баз.
По словам Константина Сивкова, вероятность их появления на Украине весьма большая.
«Это нужно обоим врагам России – и украинской хунте, захватившей власть в Киеве, и американцам. Это будут, скорее всего, авиационные базы в сочетании с сухопутными силами спецопераций. Еще там могут размещаться зенитно-ракетные части, американские комплексы ПВО Patriot. За основу будут взяты варианты уже существующих баз в Польше, странах Балтии», - пояснил собеседник НСН.
По словам Конастантина Сивкова, предотвратить это могут только жёсткие меры со стороны России, причём, не только в районе украинской границы:
«В ответ нам надо будет развернуть базы в Венесуэле и на Кубе под боком у американцев, с размещением ракет – для начала, хотя бы оперативно-тактических комплексов «Искандер». На западной границе с Украиной в плане сухопутных войск – развёртывать, как минимум, несколько дивизий к тем, что уже есть. Части прикрытия – зенитные и ракетные войска. Поставлять дополнительно «Искандеры», которые могут оперативно и быстро расстреливать такие базы. Но всё это надо делать не сейчас, а только, если их начнут развёртывать. Необходимо будет также увеличить в этом районе количество боевой авиации, наращивать морские силы».
Константин Сивков также назвал важную составляющую авиационной группировки, без которой нельзя добиться надёжного прикрытия воздушной границы.
«Речь идёт о самолётах радиолокационного дозора, которые обеспечивают господство в воздухе. Россия получила в наследство от СССР 30 таких самолётов, сейчас их осталось девять, судя по открытым источникам. А в 2015 году их было 15! Спрашивается, куда делись шесть? Самолёт радиолокационного дозора определяет ход и исход боевых действий в воздухе в полосе почти в тысячу километров», - отметил Сивков.
По оценке эксперта, коллективный Запад в обязательном порядке будет использовать Украину против России, но только в случае дестабилизации обстановки в стране.
«Украина будет главным ударным кулаком Запада, но не сейчас. Пока он не будет атаковать, выжидая. Запад пытается создать предпосылки, чтобы взорвать ситуацию в России изнутри, как в 1917 году. К сожалению, российские власти в этом плане допускают такие же ошибки, как император Николай II», - подчеркнул Сивков.
На Украине все активнее обсуждают возможность размещения на её территории военных баз стран – членов НАТО. Причём Конституция республики запрещает иностранное базирование. Однако представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский назвал несколько вариантов решения этой коллизии.
По его словам, Украина вправе заключать двусторонние договоры о сотрудничестве со странами – членами НАТО. Вопрос о базировании союзников в рамках такого сотрудничества может решить Конституционный суд.
Ранее депутаты Верховной рады говорили о возможности подписания подобного договора между Украиной и США. Парламент собирался в середине июня рассмотреть проект обращения к Конгрессу с просьбой о предоставлении Киеву статуса основного союзника вне НАТО. Однако голосование было отложено из-за встречи президентов РФ и США.
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