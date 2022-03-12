Спецоперацию не заморозят. Военные эксперты согласились в оценке развития ситуации на Украине
Деоккупация и денацификация Украины продлится, сколько потребуется. Россия готовится к длительному противостоянию украинским бандам, заявили военные эксперты.
Состояние украинской армии катастрофическое, в ВСУ понимают, что проигрывают и перевес в численности войск не в их сторону, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.
Вооруженные силы РФ утром 12 марта нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины - военный аэродром в Василькове и Главный центр радио и радиотехнической разведки украинских вооруженных сил в Броварах. Об этом заявил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.
«Все, что сейчас происходит – это агония. Армия Украины пытается что-то из себя показать, но на самом деле положение ее войск катастрофическое. Об этом говорят и те лица, которые добровольно сложили оружие, и штабные документы, которые попадают к нам в руки, и некоторые разведданные…Мы будем действовать ровно столько, сколько понадобится для деоккупации и денацификации Украины в целом. Временные сроки здесь абсолютно не важны. Поэтому всё будут зависеть от того, как будет адекватно себя вести украинское правительство.
Для полной очистки Украины от нацизма, который взрастили страны Запада, могут понадобиться даже годы. Но о сроках говорить, я подчеркну, не стоит. К тому же все они прекрасно понимают то, что их ждет справедливый суд и наказание»», – сказал Марочко.
Спецоперация на Украине будет разделена на два этапа: активный продлится минимум три месяца, а борьба с партизанами может затянуться на годы. Спецоперацию не удастся завершить к 9 мая, но приостановить конфликт на Украине не получится. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.
«Даже после того, как будут полностью разгромлены украинские войска и взяты штурмом те основные города, которые они превратят в крепости. После этого начнется очень длительная тяжелая стадия войны с многочисленными бандами, подпольем, партизанами. Но активная фаза операции продлится минимум три месяца. Замороженной стадии конфликта быть не может, потому что любая заморозка конфликта означает поражение России. Заморозить конфликт не получится, иначе рано или поздно на Украину будут введены натовские войска, и тогда конфликт будет заморожен на годы. Причем боевые действия не прекратятся, просто РФ будет лишена возможности завершить операцию победой», - заключил экс-глава Минобороны ДНР.
Ранее Константин Сивков также считает, что 16 тысяч иностранных добровольцев могут оказать положительное влияние на ход операции, России же следует готовиться к «воплям Запада» про террористов. Об этом он заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
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