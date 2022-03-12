Спецоперацию не заморозят. Военные эксперты согласились в оценке развития ситуации на Украине

Вооруженные силы РФ утром 12 марта нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины - военный аэродром в Василькове и Главный центр радио и радиотехнической разведки украинских вооруженных сил в Броварах. Об этом заявил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

«Все, что сейчас происходит – это агония. Армия Украины пытается что-то из себя показать, но на самом деле положение ее войск катастрофическое. Об этом говорят и те лица, которые добровольно сложили оружие, и штабные документы, которые попадают к нам в руки, и некоторые разведданные…Мы будем действовать ровно столько, сколько понадобится для деоккупации и денацификации Украины в целом. Временные сроки здесь абсолютно не важны. Поэтому всё будут зависеть от того, как будет адекватно себя вести украинское правительство.