«Хезболла и армия Саддама?» Эксперты поспорили об эффективности «арабских легионов» на Украине

Ранее в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что более 16 тыс. добровольцев с Ближнего Востока подали заявки на отправку в ДНР и ЛНР для участия в освободительном движении.

«Думаю, что в первую очередь речь идет о сирийцах. Не исключаю, что могут быть группы людей из Ливии. Египтяне или израильтяне – маловероятно. Наверняка будут иранцы, хотя это не Ближний Восток, могут быть и из Ирака, особенно те, кто раньше входил в состав армии Саддама Хусейна. Не исключено, что какой-то интерес могут проявить представители моджахедов из Афганистана. Могут также пойти представители бывших советских среднеазиатских республик – Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Эти люди могут рассчитывать потом пойти у нас служить по контракту, им также может быть интересна натурализация в России. Думаю, будут формироваться национальные подразделения в пределах до батальона, численностью 200-400 человек. Могут даже формироваться легионы», - сказал Сивков.

Он также предположил, как можно было бы использовать этих добровольцев.

«Афганцы имеют опыт партизанской войны в горных условиях, они могут действовать в составе диверсионных групп. Афганцы и в особенности иракцы могут также действовать в городских условиях. Они успешно вели войну против американцев. Те же иранцы воевали против иракцев в городских условиях. Они могут входить в составы небольших диверсионных подразделений, действующих в тылу противника, а также в составе штурмовых групп в городах. Также они могут быть привлечены для охраны колонн материально-технического обеспечения. Кроме того, их можно использовать для охраны порядка, наделить полицейскими функциями», - допустил капитан первого ранга в отставке.

Со своей стороны, военный историк Евгений Норин высказал мнение, что в числе добровольцев могут быть представители ливанского движения «Хезболла», а сирийцы будут на Украине неэффективны.

«Может быть? там какая-то экзотика типа "Хезболлы" решила повоевать, но думаю, что, скорее всего, это Сирия. У меня большой скепсис по этому поводу. Боевые качества этих кадров за очень редким исключением мизерные. В Сирии они воевали плохо. При этом Сирия и Украина – это абсолютно разные театры боевых действий и разные специфики всего, начиная с местности. Харьков или Киев совершенно не похожи на Мосул. Они никогда не воевали против украинской армии, противника, настолько насыщенного ПЗРК, зенитными системами и всем, чем можно. Они воевали с нищим и голозадым ИГИЛом (террористическая организация, запрещена в России), которые были фанатичные, могли запустить шахид-мобиль, но по сравнению с дивизионом "Града" это ерунда. Им придется иметь дело с на порядок большей угрозой. От арабов там не будет никакого эффекта. Надо четко понимать, что мы можем надеяться только на свои кадры», - считает Норин.

Он также опасается, что привлечение добровольцев с Ближнего Востока станет подспорьем для украинских пропагандистов.

«Никакого эффекта, кроме пропагандистского, от этого быть не может. Причем, эффект этот будет отрицательным. Украина может заявить, что у русских кончились люди и они бросают в бой арабских наемников». – предположил военный историк.

Константин Сивков также считает, что следует готовиться к «воплям Запада» про террористов.

«16 тысяч человек могут оказать положительное влияние на ход операции. С другой стороны, это безусловно вызовет вопли со стороны Запада о том, что мы привлекаем террористов и тому подобное. При этом, что думает француз, немец или англичанин, сидящий в своем пабе, нам совершенно не интересно», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».