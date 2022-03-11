Глава «Офицеров России» оценил темпы специальной военной операции РФ на Украине
Российские военные совместно с подразделениями Донецкой и Луганской народных республик эффективно продвигаются в рамках военной операции на Украине, спецоперация идет по графику. Об этом заявил военный эксперт, глава «Офицеров России» генерал-майор Сергей Липовой в беседе с «МК».
Как отметил эксперт, за время операции была выведена из строя вся украинская военная инфраструктура, включая склады с боеприпасами и военные аэродромы; силы РФ и республик Донбасса достигли превосходства на море и на земле.
Липовой считает, что темпы спецоперации соответствуют графику, и говорить о ее затягивании некорректно.
«Если бы были сроки поставлены в три-четыре дня, наши войска бы это сделали. Но наши войска действуют очень избирательно. Огонь ведется только по очагам сопротивления национальных батальонов. Если идти быстрее, будут лишние жертвы среди мирного населения и наших военнослужащих», — объяснил эксперт.
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