Глава «Офицеров России» оценил темпы специальной военной операции РФ на Украине

Как отметил эксперт, за время операции была выведена из строя вся украинская военная инфраструктура, включая склады с боеприпасами и военные аэродромы; силы РФ и республик Донбасса достигли превосходства на море и на земле.

Липовой считает, что темпы спецоперации соответствуют графику, и говорить о ее затягивании некорректно.

«Если бы были сроки поставлены в три-четыре дня, наши войска бы это сделали. Но наши войска действуют очень избирательно. Огонь ведется только по очагам сопротивления национальных батальонов. Если идти быстрее, будут лишние жертвы среди мирного населения и наших военнослужащих», — объяснил эксперт.

