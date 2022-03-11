Кадыров заявил о «сотнях тысяч молодых людей», желающих поехать на Украину

В Чечне сотни тысяч молодых людей хотят пополнить ряды добровольцев в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Шойгу: 16 тысяч добровольцев с Ближнего Востока хотят поддержать Россию в Донбассе

«Я искренне рад, что к республиканской патриотической акции "Мы резерв" подключаются не только сотрудники силовых подразделений», - сказал Кадыров.

По его словам, такие действия в очередной раз доказывают большую сплоченность народа, его бесстрашие и отвагу «перед лицом любой угрозы».

Ранее экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что спецоперация на Украине будет разделена на два этапа: активный продлится минимум три месяца, а борьба с партизанами может затянуться на годы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Саид Царнаев
ТЕГИ:Рамзан КадыровУкраинаЧечняРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры