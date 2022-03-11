Кадыров заявил о «сотнях тысяч молодых людей», желающих поехать на Украину

«Я искренне рад, что к республиканской патриотической акции "Мы резерв" подключаются не только сотрудники силовых подразделений», - сказал Кадыров.

По его словам, такие действия в очередной раз доказывают большую сплоченность народа, его бесстрашие и отвагу «перед лицом любой угрозы».

Ранее экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что спецоперация на Украине будет разделена на два этапа: активный продлится минимум три месяца, а борьба с партизанами может затянуться на годы.

