Минобороны впервые показало карту районов Украины, контролируемых ВС РФ

Минобороны РФ показало подробную карту южных территорий Украины в районе Мариуполя, где под контроль российских ВС и народной милиции ДНР перешел город Волноваха.

На карте видно, что украинская сторона потеряла контроль над населенным пунктом Волноваха. Российские военные вышли на рубеж населенных пунктов Новодонецкое - Новомайское - Егоровка. В районе Благодатного показаны попавшие в окружение части войск Украины, передает РИА Новости.

На карте также видно, что украинские войска организуют укрепрайоны в населенных пунктах.

Шойгу: 16 тысяч добровольцев с Ближнего Востока хотят поддержать Россию в Донбассе

Официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что с начала военной спецоперации на Украине российская армия вывела из строя 3346 военных объектов Украины.

Военные эксперты, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН», разошлись во мнениях относительно эффективности добровольцев из стран Ближнего Востока, готовых поддержать Россию в освобождении Донбасса.


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ФОТО: https://ru.wikipedia.org/
ТЕГИ:УкраинаМинобороны РФ
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