Минобороны впервые показало карту районов Украины, контролируемых ВС РФ

Минобороны РФ показало подробную карту южных территорий Украины в районе Мариуполя, где под контроль российских ВС и народной милиции ДНР перешел город Волноваха.

На карте видно, что украинская сторона потеряла контроль над населенным пунктом Волноваха. Российские военные вышли на рубеж населенных пунктов Новодонецкое - Новомайское - Егоровка. В районе Благодатного показаны попавшие в окружение части войск Украины, передает РИА Новости.

На карте также видно, что украинские войска организуют укрепрайоны в населенных пунктах.