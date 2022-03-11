Минобороны впервые показало карту районов Украины, контролируемых ВС РФ
Минобороны РФ показало подробную карту южных территорий Украины в районе Мариуполя, где под контроль российских ВС и народной милиции ДНР перешел город Волноваха.
На карте видно, что украинская сторона потеряла контроль над населенным пунктом Волноваха. Российские военные вышли на рубеж населенных пунктов Новодонецкое - Новомайское - Егоровка. В районе Благодатного показаны попавшие в окружение части войск Украины, передает РИА Новости.
На карте также видно, что украинские войска организуют укрепрайоны в населенных пунктах.
Официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что с начала военной спецоперации на Украине российская армия вывела из строя 3346 военных объектов Украины.
Военные эксперты, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН», разошлись во мнениях относительно эффективности добровольцев из стран Ближнего Востока, готовых поддержать Россию в освобождении Донбасса.
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