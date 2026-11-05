Омбудсмен выступил против ограничения доступа к интернету детям
Дмитрий Мариничев заявил НСН, что в интернете ребенок может получать и полезную информацию, а также обучаться.
Модерацией в интернете нужно заниматься, но не полностью запрещать интернет детям и подросткам, заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН.
«Ограничивать доступ к интернету детям – это странно, потому что ребенок может и учиться, и полезное что-то делать, изучать информацию. Почему нужно ограничить именно интернет? С точки зрения требования к соцсетям по модерации, я согласен, что ни одна площадка цензором по своей воле стать не может. Кто должен это все фильтровать? Точно не технологические компании», - отметил он.
Он также подчеркнул, что эта проблема существовало и в период печатной продукции.
«Люди обучились грамоте массово сто лет назад. Но никому же не приходило в голову ограничивать людей во времени чтения книг, чтобы они читали час или два в день. Общество научилось воспитывать в ребенке методики мышления и как-то ограничивать. Но проблематика нехорошей информации остается, раньше это была печатная продукция, а теперь просто интернет. Это все то же самое, что информация под VPN, социальные сети, запрещенные в России», - добавил он.
Родителей призывают внимательнее следить за онлайн-активностью детей, контролировать их общение в социальных сетях и мессенджерах и защищать от опасного контента, интернет-мошенников и кибербуллинга. На фоне растущего времени, которое несовершеннолетние проводят в сети, в России развернулась дискуссия о необходимости дополнительных ограничений для юных пользователей. В частности, обсуждаются сокращение времени пребывания в интернете для детей младше 14 лет и механизмы подтверждения возраста в социальных сетях.
По данным исследования «Лаборатории Касперского», опубликованного в марте 2026 года, 86% школьников, по их собственным оценкам, проводят в интернете около четырёх часов ежедневно. Среди подростков 15–17 лет этот показатель достигает примерно пяти часов в день. При этом только 27% родителей сообщили, что ограничивают экранное время детей.
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