Суд в Москве заочно приговорил дочь Немцова к четырем годам колонии

Как уточнили в столичной прокуратуре, Немцова была признана виновной по делу об организации деятельности нежелательной в России организации.

По решению суда, ей было заочно назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы. Также Немцовой запретили администрировать каналы и сайты в течение восьми лет.

Ранее Невский районный суд в Санкт-Петербурге заочно приговорил создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева (признан в РФ иноагентом) к четырём годам и месяцу лишения свободы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».