Суд в Москве заочно приговорил дочь Немцова к четырем годам колонии

Замоскворецкий суд Москвы заочно осудил дочь покойного политика Бориса Немцова Жанну Немцову (признана в РФ иноагентом). Об этом сообщает RT.

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Как уточнили в столичной прокуратуре, Немцова была признана виновной по делу об организации деятельности нежелательной в России организации.

По решению суда, ей было заочно назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы. Также Немцовой запретили администрировать каналы и сайты в течение восьми лет.

Ранее Невский районный суд в Санкт-Петербурге заочно приговорил создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева (признан в РФ иноагентом) к четырём годам и месяцу лишения свободы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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