Как казачья песня стала оберегом на СВО

На железнодорожном вокзале Ростова-на-Дону девушка провожала мужа на спецоперацию песней «Поезд уходит далеко». Когда видео с проводов завирусилось в сети, выяснилось, что девушка Ольга - участница воронежского фольклорного ансамбля «Воля». НСН связалась с художественным руководителем ансамбля Галиной Сысоевой и узнала, что у этой семьи из Воронежа все хорошо: муж с прошлого года на фронте, жив-здоров, а его Ольга верно ждет своего супруга с войны.