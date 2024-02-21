Как казачья песня стала оберегом на СВО

Провожая супруга на СВО, девушка на ростовском перроне спела казачью песню, которая оказалась оберегом бойца. Подробности истории – в материале НСН.

На железнодорожном вокзале Ростова-на-Дону девушка провожала мужа на спецоперацию песней «Поезд уходит далеко». Когда видео с проводов завирусилось в сети, выяснилось, что девушка Ольга - участница воронежского фольклорного ансамбля «Воля». НСН связалась с художественным руководителем ансамбля Галиной Сысоевой и узнала, что у этой семьи из Воронежа все хорошо: муж с прошлого года на фронте, жив-здоров, а его Ольга верно ждет своего супруга с войны.

«Ольга сейчас в положении, ее супруг на спецоперации. Она выдающаяся девочка и по душевной тонкости, и по своим каким-то голосовым качествам, у нее необыкновенно-полетный голос, теплый и задушевный. Она прекрасный человек, она умна, в ней столько достоинств!» - рассказала глава ансамбля.

Принято считать, что композиция «Поезд уходит далеко» - казачья песня, родившаяся в окопах Великой Отечественной войны и сопровождавшая бойцов на полях боевых сражений:

«Поезд уходит далеко

Скажем друг другу: «Прощай!

Если не встретимся — вспомни,

Если приеду — встречай»!

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Казачьи напевы очень популярны в Воронежской области, ведь даже исток Дона находится на этой земле.

«У нас, в Воронежской области казачьи песни всегда с удовольствием поют! Ведь мы соседствуем с донскими казаками из Ростовской области, с востока к нам примыкает Волгоградская область, мы оттуда лучшее взяли. В русской традиции песен с такой патриотической направленностью меньше, чем у казаков. И если мы хотим разбудить свой национальный дух, то лучше всего обращаться к казачьей песне, ни в какой другой нет такого настроя и гордости за страну. Это не плакатные песни, они не агитационные, но когда их поешь, этот дух передается в самой мелодии, фактуре, энергии», - утверждает Галина Сысоева.
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А еще художественный руководитель воронежского ансамбля призвала ввести казачьи песни на уроках пения в школах.

«Сегодня казачья песня должна быть, безусловно! Я бы даже в школе ввела ее! Тут не надо говорить каких-то особенных слов, надо просто рассказать, кто такие казаки, какую роль они сыграли в истории, выучить несколько казачьих песен – от этого будет гораздо больше толка, чем от всяких воспитательно-политических уроков. Все это легко будет пропустить через себя! Поэтому, в школу надо вернуть уроки пения, не уроки музыки, а именно пения. Когда дети пропускают казачью песенную мудрость и душевность через себя, то чувствуют любовь к своей Родине и становятся патриотами от души», - считает собеседница НСН.
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Ранее руководитель пресс-службы Синодального комитета РПЦ по взаимодействию с казачеством иерей Тихон Лазуткин рассказал НСН, на чем основан современный образ казака.

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ФОТО: ТАСС / Максим Слуцкий
ТЕГИ:ПесняСпецоперацияКазаки

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