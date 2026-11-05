Запреты не спасут: Кто несет ответственность за подростка в интернете
Дмитрий Мариничев заявил НСН, что родители не должны перекладывать ответственность на школу и даже государство.
Запреты для подростков не спасут их от деструктивной информации, а только породят пути «обхода», заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН.
«Дети в возрасте 14 лет понимают о новой информационной среде больше, чем взрослые. Ребенок может собрать с помощью ИИ себе социальную сеть для своих друзей, и ни один взрослый об этом не узнает никогда. Единственный путь решить проблему – воспитание и взрослого, и ребенка. Если взрослый не может настроить прокси, посмотреть историю посещения, заставить ребенка отложить айпад, то какие вопросы? Взрослые спасовали перед техническим развитием, они перекладывают на школу, на государство ответственность. А государство может только запрещать, но это проблему не решает», - отметил он.
По данным ВЦИОМ, представленным в сентябре 2026 года, 59% россиян поддерживают ограничения на использование социальных сетей детьми и подростками. При этом 50% выступают за ограничение доступа к опасному контенту, а 12% поддерживают полный запрет соцсетей для детей до 16 лет. Однако 82% опрошенных считают, что дети могут пытаться обходить такие ограничения.
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