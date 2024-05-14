Запорожское казачество возрождают боевые расчеты Парада Победы
Казачий депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал НСН, что на линии боевого соприкосновения сейчас 18620 казаков, среди которых семь Героев России...
Возглавлявший парадный расчет казаков Всевеликого войска Донского на Параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая 2024 года казачий генерал Виталий Кузнецов сейчас занимается возрождением Запорожского казачьего войска в зоне боевых действий, рассказал НСН депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
«Виталий Кузнецов – бывший атаман Терского войска, кадровый военный, сейчас возглавляет Всероссийское казачье общество и занимается формированием казачьих подразделений на новых территориях России в зоне СВО, в том числе возрождает Запорожское казачье войско в Запорожской и Херсонской областях. Это очень большой труд, потому что как только Запорожское казачье войско войдет во Всероссийское казачье общество, из-под украинской идеологии будет выбит стул, на котором они строят свою государственность. Сегодня в гимне Украины есть слова о казачьей славе, но все это связано с Запорожским казачьим войском, которое скоро станет российским», - пообещал собеседник НСН.
По его словам, в Параде Победы на Красной площади приняли участие казаки, прибывшие из зоны спецоперации.
« В Параде Победы на Красной площади принимали участие казаки из Великого войска Донского, которые прибыли из зоны СВО. Кроме донцов, от каждого войска приезжало по несколько казаков, которые участвовали в боевых действиях, ведь, все казачьи бригады на СВО – добровольцы. Бригада «Дон», которая положила основу всех формирований, бригада «Терек», бригады «Сибирь», «Днепр», «Волга», отряды «Аксай» и «Маныч» - все они добровольцы. А всего на линии боевого соприкосновения сейчас 18620 казаков, среди них семь Героев России», - отметил казачий генерал.
Ранее Водолацкий заявил «Радиоточке НСН», что полное освобождение Харьковской области от ВСУ позволит предотвратить обстрелы российских приграничных территорий.
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