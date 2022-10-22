Сберечь людей. Мобилизованные россияне завершают курс подготовки
Мобилизованные в сентябре россияне заканчивают подготовку. А Украина готовится к решающему для нее сражению за Херсон.
Россия может победить в любой войне, как только она станет народной. Речь идет о нынешней - экономической, психологической и информационной, подчеркнул первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на Форуме классных руководителей.
Кадры подготовки мобилизованные в сентябре военнообязанных россиян показал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.
Мобилизованные отрабатывают передвижение тройкой по местности, которому учились в течение трех недель. Инструкторы разбирают ошибки непосредственно в ходе подготовки.
«Отработали правильно, твоя задача занять позицию не лежа, а сидя. Твоя задача — чуть быстрее наискосок уходить. В принципе все правильно отработали», — заявил один из мобилизованных.
По данным военнообязанных, мобилизованные проходили тактические задания, изучали медицинские аспекты. По их оценкам, боевое слаживание прошло успешно, обученные готовы к бою и настроены на победу.
Частичная мобилизация позволит быстрее завершить спецоперацию, мобилизованные вливаются в подразделения с боевым опытом для обороны, заявил координатор Госдумы по работе с Луганской народной республикой, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в пресс-центре НСН.
«Частичная мобилизация дает эффект за счет наполнения подразделений дополнительным количеством сил и средств, особенно людскими, для того чтобы сделать максимальную эшелонированную оборону, и иметь наступательные ресурсы для того, чтобы быстрее освобождать населенные пункты в той же Донецкой Народной Республике. Те люди, которые сейчас проходят обучение на полигонах – сначала в России, затем здесь, в Луганске и Донецке, затем уже попадают в подразделения, которые уже воюют несколько месяцев. Мобилизованные не остаются перед лицом опасности и врага один на один, они вливаются в подразделения, которые уже имеют боевой опыт. Люди нужны как воздух, чтобы побыстрее провести спецоперацию. Но самое главное ещё – и сберечь людей, жизни как мирного населения, так и бойцов, которые сегодня мобилизованы», - объяснил Водолацкий.
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об отсрочке по уплате налогов, сборов и страховых взносов для мобилизованных россиян, также им продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчётов о движении денежных средств по счетам. Документ опубликован на сайте кабмина 22 октября, в субботу.
Командующий войсками в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин отметил, что Россия не стремится к высоким темпам наступления, так как «бережет жизни солдат и гражданских».
Также генерал армии предупредил, что в ближайшее время Киев решится пойти в наступление на Херсон. По его словам, есть вероятность, что украинские военные будут использовать запрещенные методы ведения боевых действий. Суровикин добавил, что дальнейшие планы российских военных и действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации. ВС РФ будут действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений, заключил он.
Так, еще 5 октября издание Financial Times сообщало, что США подталкивают Киев к решающему сражению на юге до наступления зимы. Как пишет издание, по словам американских чиновников, контроль над большей частью территории на юге страны будет иметь решающее значение с точки зрения возможных переговоров России и Украины.
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