Сберечь людей. Мобилизованные россияне завершают курс подготовки

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об отсрочке по уплате налогов, сборов и страховых взносов для мобилизованных россиян, также им продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчётов о движении денежных средств по счетам. Документ опубликован на сайте кабмина 22 октября, в субботу.

Командующий войсками в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин отметил, что Россия не стремится к высоким темпам наступления, так как «бережет жизни солдат и гражданских».

Также генерал армии предупредил, что в ближайшее время Киев решится пойти в наступление на Херсон. По его словам, есть вероятность, что украинские военные будут использовать запрещенные методы ведения боевых действий. Суровикин добавил, что дальнейшие планы российских военных и действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации. ВС РФ будут действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений, заключил он.

Так, еще 5 октября издание Financial Times сообщало, что США подталкивают Киев к решающему сражению на юге до наступления зимы. Как пишет издание, по словам американских чиновников, контроль над большей частью территории на юге страны будет иметь решающее значение с точки зрения возможных переговоров России и Украины.

