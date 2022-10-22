Шольц: Россия не угрожала эскалацией украинского кризиса

Россия никогда не угрожала эскалацией кризиса на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом пишет газета Die Welt.

Шольц увидел в ударах по Украине и мобилизации в России «признаки отчаяния»

Отвечая на вопрос о том, угрожал ли президент РФ Владимир Путин «эскалацией конфликта», глава правительства ФРГ заявил о достаточно вольной трактовке официальных сообщений о контактах Берлина и Москвы. Шольц отметил, что «по уважительным причинам» не сообщает о переговорах с российским лидером.

«Но вот что я могу сказать: сообщения, которые я читал о якобы имевших место угрозах в ходе этих переговоров, ложны», — подчеркнул канцлер.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ГерманияУкраинаРоссияШольц
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