Шольц: Россия не угрожала эскалацией украинского кризиса

Отвечая на вопрос о том, угрожал ли президент РФ Владимир Путин «эскалацией конфликта», глава правительства ФРГ заявил о достаточно вольной трактовке официальных сообщений о контактах Берлина и Москвы. Шольц отметил, что «по уважительным причинам» не сообщает о переговорах с российским лидером.

«Но вот что я могу сказать: сообщения, которые я читал о якобы имевших место угрозах в ходе этих переговоров, ложны», — подчеркнул канцлер.

