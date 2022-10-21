Отцов двоих детей не призовут, если их жены беременны

Отсрочку по частичной мобилизации от призыва на военную службу по мобилизации получат отцы одного ребенка, если их жены находятся на 22-недельном сроке беременности и ждут двойню. Об этом заявила глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина. Кроме того, по словам депутата, отсрочку получат отцы двоих детей, чьи супруги беременны третьим ребенком.

Эксперт объяснил, как военное положение в новых регионах отразится на частичной мобилизации

По словам Останиной, для подтверждения о том, что вскоре в семье будет пополнение, потребуется справка от врача-гинеколога, передает ТАСС. Однако, как отметила парламентарий, таких семей в России немного.

Ранее Останина сообщила, что сейчас в рамках частичной мобилизации призваны 260 тысяч человек из необходимых 300 тысяч.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:Отсрочка От АрмииМобилизация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры