Отцов двоих детей не призовут, если их жены беременны
Отсрочку по частичной мобилизации от призыва на военную службу по мобилизации получат отцы одного ребенка, если их жены находятся на 22-недельном сроке беременности и ждут двойню. Об этом заявила глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина. Кроме того, по словам депутата, отсрочку получат отцы двоих детей, чьи супруги беременны третьим ребенком.
По словам Останиной, для подтверждения о том, что вскоре в семье будет пополнение, потребуется справка от врача-гинеколога, передает ТАСС. Однако, как отметила парламентарий, таких семей в России немного.
Ранее Останина сообщила, что сейчас в рамках частичной мобилизации призваны 260 тысяч человек из необходимых 300 тысяч.
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