Отцов двоих детей не призовут, если их жены беременны

По словам Останиной, для подтверждения о том, что вскоре в семье будет пополнение, потребуется справка от врача-гинеколога, передает ТАСС. Однако, как отметила парламентарий, таких семей в России немного.

Ранее Останина сообщила, что сейчас в рамках частичной мобилизации призваны 260 тысяч человек из необходимых 300 тысяч.

